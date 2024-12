Imperiales Alonso: El mejor sabor de la tradición

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redactor de Deportes León Verificado por Creado: Actualizado:

Una Navidad de lo más dulce. Y también el resto del año. Con el sello de Imperiales Alonso, referente de un proyecto familiar y de vida que durante cuatro generaciones, y desde La Bañeza, ha hecho más felices con sus pasteles, imperiales, tartas, turrones o pastas de San Blas los días de miles de clientes.

La calidad, unas excelentes materias primas y de cercanía, el saber y la paciencia con la que sus propietarios elaboran sus excelencias pasteleras no puede tener otro resultado que unas joyas de dulces que sin duda, con ese boca a boca que da lo bien hecho, hace que cada producto que sale del obrador de Imperiales Alonso sea tan especial y único.

Desde que el bisabuelo de los actuales propietarios decidió dar forma a un sueño que se convertía en una dulce realidad y que con el paso de los años ha alcanzado un estatus de buen hacer. Y todo de forma artesana, como décadas atrás, manteniendo las tradiciones y también aplicando nuevos gustos que deleitan a cualquier paladar para darle el mejor gusto.

La Bañeza, en la calle Astorga, es con Imperiales Alonso, un lugar obligado de paso para endulzar la vida. También León a la que presta servicio con sus ventas dos días a la semana. Y al resto del mundo porque con las nuevas tecnologías y a través del teléfono o internet gran parte de estas maravillas del dulce con el sello de Imperiales Alonso pueden tener destino en cualquier potencial cliente. Eso sí, salvo las tartas y otros productos similares cuya delicadeza no admite por ahora envíos. Eso sí, las pastas, los imperiales o las pastas de San Blas (hermanas pequeñas de los propios imperiales), sí. Y en estas navidades no pueden faltar los turrones ni tampoco en este caso los días 4 y 5 de enero de los tradicionales y sabrosos roscones de reyes. No hay nada mejor que experimentar esa sensación tan dulce que acercarse o encargar las delicias pasteleras de Imperiales Alonso.

Dirección: Calle Astorga, 1. La Bañeza Teléfono: 987 643 180 Web: www.imperialesalonso.com