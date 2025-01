La Bañeza: la magia de los sueños en la Cabalgata de Reyes

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redactor de Deportes León Verificado por Creado: Actualizado:

Una tarde repleta de ilusiones y magia que ha de traer una noche y madrugada de regalos. La Bañeza se engalana este domingo para vivir por todo lo alto la Cabalgata de los Reyes Magos, un acontecimiento que sin duda alguna tiene a los niños como los grandes protagonistas. Y a los que ya no lo son. Un día especial en el que los Magos de Oriente harán parada en la ciudad para hacer realidad los sueños de tanta gente.

El Ayuntamiento de La Bañeza ejerce de anfitrión y organizador de un evento de color, fiesta y sin duda alguna de ilusiones. Desde las 18.00 horas y con salida desde el Andén de las Asociaciones para transitar por la calle Vía de la Plata y la calle Reloj hasta confluir en la Plaza Mayor (si el tiempo en forma de lluvia no lo permite la comitiva realizará un recorrido menor para concluir en el colegio San José de Calasanz).

Más de 300 personas con los niños copando un mayor número serán protagonistas a lo largo de unas horas de un acontecimiento que en una ciudad mágica y con tanta luz como La Bañeza se convierte en uno de los más relevantes de la Navidad. Han sido varias semanas de espera para que los Reyes Magos vuelvan a pisar las calles de la ciudad en este caso en sus majestuosas carrozas llevando la sonrisa a todos aquellos que a lo largo del recorrido sueñen y vivan tan intensamente un acontecimiento que cada año viste de felicidad a la ciudad.

Los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar con sus pajes serán el epicentro de una Cabalgata en la que no faltarán los elfos, las princesas y la música, en este caso a cargo de varias agrupaciones de la ciudad. La comitiva real no merece menos. Y tampoco los cientos de niños ubicados a cada lado de la cabalgata. Y los que no lo son tanto. Los tradicionales caramelos lanzados desde las carrozas (cinco en total) acabarán en las manos y los bolsillos de todos los asistentes. Hasta que la cabalgata llegue a la Plaza Mayor de La Bañeza. Allí, y como es costumbre, se desatará toda la magia de un acontecimiento tan especial que cada 5 de enero llena de colorido y múltiples sensaciones a la ciudad. No faltará tampoco el reparto de balones, una tradición que cada año se cumple y que en este 2025 también se hará presente para felicidad de sus destinatarios, los niños y niñas.

Una Cabalgata de Reyes que también contará este año con varias sorpresas que quedarán desveladas a lo largo de su desarrollo desde la salida en el Andén de las Asociaciones hasta su llegada a la principar arteria de la ciudad, su Plaza Mayor.

Y todo con los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar al ritmo de la música saludando y reafirmando su cariño y también disposición para que todos los niños y niñas de La Bañeza disfruten de su presencia y de paso abrir de par en par las puertas a la llegada unas horas después de los regalos a cada casa. En la que sin duda alguna es la noche más esperada y en la que, especialmente los niños, depositan sus mayores y mejores ilusiones.

Una Cabalgata que llega también precedida de la recogida por parte del Cartero Real de las cartas solicitando esos presentes que encarnan la felicidad y de la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar a los diferentes centros educativos de La Bañeza así como a las residencias y otra serie de lugares en los que su magia también es necesaria.

Con la Navidad cumpliendo sus últimas jornadas uno de los platos fuertes y más concurridos marcará el paso de un día tan especial como el del 5 de enero. Un día plagado de interés y sentimiento en una ciudad que ha vivido tan intensamente la Navidad con multitud de propuestas para todas las edades y gustos. Y que precisamente no supondrá la última presencia de los Reyes Magos de Oriente de estas celebraciones ya que este lunes 6 de enero tanto Melchor como Gaspar y Baltasar participarán en la misa de Reyes en la iglesia parroquial de Santa María a partir de las 12.30 horas.

Eso sí, este domingo desde las 18.00 horas bañezanos y visitantes estan llamados a acompañar a los Reyes Magos en su multitudinario y multicolor desfile por las arterias más céntricas de la ciudad. Con sus aplausos y vítores a sus Majestades y entre la música que darán incluso una mayor carga de fiesta a una Cabalgata en la que todos quedarán satiosfechos y felices. A lo largo de unas horas con el día abrazando la noche y con tantos deseos porque puedan hacerse realidad. En la tarde más mágica del año que precede a una noche y madrugada de ilusión La Bañeza abre de par en par las puertas de la ciudad a los Reyes Magos en una propuesta en la que el Ayuntamiento, con su alcalde Javier Carrera a la cabeza, participan muy activamente y que también recibirán a los tres Reyes Magos de Oriente que un año más llegarán a la ciudad con sus equipajes cargados de regalos, de deseos cumplidos y de tantas y tantas dosis de ilusión y felicidad para niños y mayores.