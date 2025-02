El pueblo de León que tiene el Danubio español

Mientras corre, el Duerna deja ver cosas que revelan que no moldeó una vida por ciencia infusa; por el valle en forma de uve, que cinceló a base de grabar en cuarcita y pizarra, mientras le dice adiós con la mano a las laderas del Teleno, que le ve nacer, tanto que es el Teleno el que le da a luz, en un parto sin complicaciones, con contracciones pausadas, ordenadas, hasta que saca la cabeza a la luz del día en un lugar paradisíaco que tampoco sable en los mapas; entre el Teleno y la Maragatería, se podría decir, no hay más asiento que lo que riega el Duerna con la sangre que entrega por esta esquina fantástica que levanta en ese flanco que abre el suroeste y aclara la vista de la provincia leonesa. Entre el Teleno y, al norte, una estribación más corta, los montes de la Maragatería. Luego, se muestra generoso para amparar al Cabrito, que se enfila con el impulso de la pubertad, loco de contento, hasta que parece que encuentra un lugar en el mundo y por, fortuna, es el Duerna; otra historia de rescate en Molinaferrera, donde sólo parece que se entiende la prisa por la urgencia del encuentro, de la boca y el afluente, que a más de mil metros de altitud ofrecen uno de los episodios más emocionantes de accidentes geográficos que atesora León. Los expertos marcaron con una equis este cauce cuando se dieron a estudiar y clasificar los ríos leoneses, no fuera que les ocurriera como a los predecesores con el Lete, al entrar en el Hades, y se dejaran la memoria en una orilla, ya cuando el río se puede colar de un salto, con zancos si es preciso para no empapar hasta la pantorrilla.

Río en roca, celebran los estudiosos, mientras el río deja detalles de potencia de arrastre ante las resistencias naturales que él mismo se procura, los cantos y bloques que impiden del descalabro mientras se tira ladera abajo, y pone tierra de por medio con el Teleno, al que luego, más adelante, treinta kilómetros más cerca de la salida del sol, deja ver con panorámicas que ya llevaron a los astures a adorar al dios que colmó su vida de deseos.

Luego está el Duerna que pinta paisajes ribereños, que escoltan hileras de chopos como soldaditos de plomo dispuestos a dar la vida por la sangre que riega sus raíces a la altura de una capa freática que es nata a medio batir. Enseguida, se nota que el Duerna tiene ambiciones propias del Danubio, porque en dos giros, cuando viste cerca los alerones de los tejados de Priaranza, abarca medio kilómetro de costa a costa.

El fondo plano es el fin que justifica la razón de ser de todos los ríos, discretos en la serenidad que les ofrece la ribera que rellenan. El Duerna lleva oro en el adene, disimulado por esa parsimonia que encarna cuando asume el papel de dinamizador de la agricultura que cultiva las mejores patatas de la provincia. El Duerna está en los altares como santuario del reservorio de la fauna propia que alimenta un río, la fauna que remonta el río, la que sobrevuela el río, la que cruza y patea el río; ranas, tritones; los mirlos acuáticos y martines pescadores; y nutrias para completar el salmo responsorial que acompaña el paso del agua de primavera hacia adelante, con los coros incesantes de los anfibios que rompe un chasquido del agua, aunque lo provoquen los sigilosos mustélidos, si acaso buscan una trucha para el menú de los días nublados que amenazan tormentas entre las alisedas de Boisán y las balsas de Palacios de la Valduerna, entre lírica de los vencejos que arman versos mientras derrapan con los últimos meandros del río, a punto ya de hacer más grande al Tuerto, otro que tal.

El Duerna es un río que abarca una construcción semántica que resume sacos de siglos de la historia de esta tierra leonesa, allá donde acamparon los suevos y los romanos acometieron ordenación del medio a capricho de los primeros burócratas que se empeñaron en someter voluntades; el Duerna amolda la fe del entorno que empuja la esperanza. Si no, de qué iba a ser santuario de la intervención mariana que hace posible uno de los dos milagros que fascina a los leoneses: la lluvia en mitad de la sequía, por intermediación de la virgen del Castro. El otro milagro es el propio río: los 50 kilómetros de recorrido en los que se resume toda la esencia de León.