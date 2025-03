Corullón y la lengua de los cerezos en flor

Vitalidad, dinamismo, pureza, renovación, feminidad. Todos ellos son atributos ligados a la flor del cerezo, venerada en varias culturas y también en Corullón, donde ya ha dado comienzo el espectáculo de la ‘Enxendra da Cireixa’, el evento por antonomasia de la primavera en este municipio berciano tocado por la mano de alguna divinidad agrícola. Aunque el apogeo de la floración que tiñe de blanco alrededor de cien hectáreas de terreno tendrá lugar en la segunda quincena del mes de abril, el calendario ya advierte los primeros brotes y el Ayuntamiento de Corullón ha diseñado una jornada de actividades con opciones para todas las edades que tendrá lugar mañana.

El acto central de la ‘Enxendra da Cireixa’, que cada año reúne a más seguidores de este particular despertar, comenzará a las 9.30 horas con la Ruta de San Martín por los cerezos en flor. Una aproximación certera al paisaje que partirá de la plaza del Ayuntamiento. Después habrá talleres para niños y no tanto en los que los participantes se sumergirán en la creatividad de las abejas pintoras y aprenderán a hacer mermeladas y conservas vegetales. No faltará la repostería local a base de cerezas y habrá juegos tradicionales y de paracaídas, además de una exposición fotográfica de aperos y laboreo del campo.

Participantes en ediciones anteriores de la Enxendra da Cireixa.AYTO. CORULLÓN

La artista Reme Remedios, Devegan Premium y AquiAventura están detrás de la organización de estas acciones complementarias que se desarrollarán en el Edificio de usos Múltiples y en el local de la Asociación Agroalimentaria de Corullón. Una discoteca móvil pondrá la guinda o la cereza a esta jornada de exaltación.

Todas las actividades descritas son gratuitas, pero sí requieren de inscripción previa. Para participar en cualquier de los talleres o rutas organizadas (habrá más en días sucesivos) es necesario apuntarse a través de los números de teléfono 987 542 640 y 653 400 963.

Vista del paisaje vestido de blanco.AYTO. CORULLÓN

Como subraya el alcalde de Corullón, Luis Alberto Arias, la floración de los cerezos se ha consolidado ya como uno de los grandes momentos para su municipio desde un punto de vista turístico. Es la excusa perfecta para disfrutar de lo que todos sus pueblos ofrecen y las estancias de los visitantes se alargan cada vez más y no se ciñen exclusivamente a la puntualidad de las rutas y actividades organizadas, sino que llevan una jornada completa o todo el fin de semana. Y no son pocos los que repiten año tras año. De hecho, ya hay agencias de viajes que se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para incluir la floración de los cerezos de Corullón en sus recorridos organizados.

Cada vez son más los seguidores de este evento natural que realizan alguna de las rutas, bien organizadas o bien por libre.AYTO. CORULLÓN

Aunque el evento principal es el sábado, dado que la floración se alarga varias semanas (primero en Corullón y Horta y, seguidamente, en Cadafresnas, Dragonte, Hornija, Melezna, Viariz y Villagroy) habrá nuevas rutas los días 6, 12 y 13 de abril. La primera será la Ruta de San Juan, con salida y llegada en la plaza del Ayuntamiento, que se repetirá el domingo 13; mientras que la propuesta del sábado 12 es la Ruta del Castillo, que parte de la iglesia de San Miguel y termina también en la plaza del Ayuntamiento. Como novedad, este año, Corullón ha acondicionado una nueva área de descanso y esparcimiento en el recorrido que une Campelo con San Juan. Un espacio pensado para el disfrute en compañía que, además, ofrece unas vistas inmejorables de un entorno rural y natural ahora vestido de blanco; pero siempre apetecible.

De las cien hectáreas repartidas por el municipio, alrededor de 40 son exclusivamente de cerezos. El resto se entremezclan entre otros cultivos para enriquecer un paisaje eminentemente agrícola y bien protegido por un Ayuntamiento que sabe que el oro está en la tierra de la que, además, nacen algunos de los mejores vinos del Bierzo.

Cerezos en flor en Corullón.AYTO. CORULLÓN

Aunque cada año se organizan rutas guiadas por los cerezos en flor, siempre hay quien prefiere ir por libre. Por eso, Corullón pone a disposición de todos un calendario de floración con las fechas orientativas de cuándo es mayor el esplendor. Según dicha previsión, en Corullón y Horta el mejor período es el que media entre los días 12 y 21 de abril; mientras que en el resto de pueblos, la plenitud es algo más tardía y se concentra entre el 19 y el 28.