Hostal San Miguel: Excelente descanso y buen comer

El Hostal San Miguel en Villalobar ofrece al viajero y comensal un lugar ideal para el descanso y el placer culinario todos los días del año.ÁNGELOPEZ

Casi medio siglo dando descanso al cuerpo y gusto al paladar forman parte de la carta de presentación del Hostal San Miguel en Villalobar. Una historia que sigue escribiendo capítulos y que sin duda alguna los seguirá haciendo para todo viajero que quiera disfrutar de una agradable estancia o del comensal que pretenda disfrutar de la gastronomía tradicional bien elaborada en los fogones.

Así es este establecimiento que abre sus puertas cada día, y así todo el año, a viajeros y vecinos de la mano de José Prieto y su profesional grupo humano. Descanso, placer culinario y atención esmerada son señas de identidad del Hostal San Miguel que con una nueva gestión ha modernizado sus instalaciones para ofrecer un servicio óptimo. Eso sí, manteniendo la esencia de este establecimiento.

ÁNGELOPEZ

Sus habitaciones dotadas desde wifi a televisión o baño con todas las comodidades son parte de un atractivo que va mucho más allá. Porque del descanso bien sea para un día o extensible a unos cuantos más, también se pasa al apartado gastronómico. Y ahí este hostal cuenta también con una propuesta relevante, tanto en instalaciones como en elaboraciones culinarias.

Abierto desde las siete de la mañana hasta la madrugada, su restaurante ofrece la posibilidad de disfrutar de menús diarios y de fin de semana. También de deliciosas raciones, bocadillos, tapas y la posibilidad de por encargo poder disfrutar en casa o donde se quiera de un buen plato de su cocina tradicional. Desayunos, comida y cena, y también picoteo y tardeo, tienen en este establecimiento un atractivo especial.

ÁNGELOPEZ

El amplio espacio dispuesto en su interior también ofrece la posibilidad de acoger cualquier tipo de reunión, comidas de empresa, comuniones... Y todo lo que se precie para que ese instante tan especial cuente con la mejor propuesta para el paladar. Y con un amplio aparcamiento y la opción futura próxima de recarga de automóviles eléctricos.

Dirección: Carretera N-630. Kilómetro 169. Villalobar Teléfonos: 663 391 456 y 987 304 410