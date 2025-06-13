Bodegas Gordonzello: Encanto de verano entre viñas

Bodegas Gordonzello es un referente dentro del mundo del vino. Y también un lugar en el que el enoturismo ofrece un escenario ideal. En este verano con multitud de propuestas que maridan el vino con la gastronomía, la cultura y la música.BODEGAS GORDONZELLO

Las viñas son fuente de vida, un escenario donde la tradición y la cultura se dan la mano. En Bodegas Gordonzello esa apuesta por dar valor a la riqueza de la tierra, de una uva que se transforma en un excelente vino, abarca una importante propuesta para estos meses de julio y agosto. El verano tiene un sabor especial con su Espacio Gastronómico, su Terraza de Verano y sus Gordonzello Experiences.

Su Espacio Gastronómico, Entrecepas Sabores que durante todo el año abre sus puertas de jueves a domingo en horario de comida, amplía su oferta a las cenas de julio y agosto, los viernes y sábados con jornadas gastronómicas temáticas como la ibérica, italiana, gallega, Flamenca, del lechazo, del rodaballo además de sus ya consolidadas jornadas carnívoras. Entrecepas Wine Bar, su terraza de verano es otra atractiva propuesta de Bodegas Gordonzello que este año inaugura la temporada el 4 de julio ofreciendo un corte de jamón para los asistentes.

BODEGAS GORDONZELLO

Dentro del marco de las Gordonzello Experiences destaca el Atardecer en la Costana el próximo 12 de julio, con degustación de los mejores vinos de la bodega acompañados de aperitivos especiales para la ocasión y con música en vivo para aunar sabores, aromas y sonidos.

La Noche de las Estrellas no faltará a su cita el 14 de agosto. Una propuesta en la que los sentidos adquieren un papel relevante. Las luces de la bodega se apagarán para dar protagonismo a las estrellas mientras la Asociación Leonesa de Astronomía darán a conocer las constelaciones e historias de personajes que aparecen en ellas. Todo con sus vinos como protagonistas, caldos con encanto, sabor y presencia. Un verano completo entre viñas y con la mejor compañía en Bodegas Gordonzello.

Dirección: Alto de Santa Marina s/n. Gordoncillo (León) Teléfono: 987 758 030