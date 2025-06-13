Tiempo de barbacoas en Carnicería Alcorte

Carnicería Alcorte ofrece en sus dos establecimientos de León la mejor carne. Entre ella la destinada a barbacoas que en este momento del año son la mejor excusa para disfrutar junto a amigos, familia y vecinos.ÁNGELOPEZ

Alcorte es sinónimo de trabajo bien hecho, de dedicación y de profesionalidad. También el sello de una propuesta cárnica de primera calidad en la que cada elaboración adquiere un estatus de perfección cuyo destino es el paladar. En verano, como todo el año, su oferta abarca incontables posibilidades. Entre ellas la de poder disfrutar de una barbacoa con el mejor producto para saborear entre amigos, familia, vecinos o compañeros. De su obrador salen diariamente auténticas joyas para maridar con el fuego. Desde las brochetas de lechazo, cerdo, pollo, cadera o ternera a los embutidos Matachana con chorizo criollo, fresco y picante.

Las carnes rojas son ideales también para una buena barbacoa y ahí Alcorte es todo un experto con el churrasco, el entrecot o el vacuno. Chuletones o solomillo tampoco faltan para poder disfrutar del mejor y más sabroso producto. Una propuesta que puede descubrirse a travé sde la wb alcorteleon.com y que incluye también lotes para poder facilitar la compra. Productos todos ellos sin alérgenos y sin gluten.

Compra presencial y a través de internet o por teléfono y también con la posibilidad de un servicio a domicilio que abarca todos los puntos de la geografía nacional.

Una opción para poder disfrutar así de los productos de Alcorte. Y por si todo fuera poco Alcorte cuenta también con un servicio de catering para fiestas de todo tipo, incluidas las que especialmente en estos meses estivales tienen cabida en los pueblos y localidades. Reuniones y demás eventos también cuentan con la opción de un servicio en el que los canapés, las tortillas, empanadas y los embutidos presentados en sus sabrosas tablas invitan a degustar y disfrutar. Y ahí tampoco puede faltar un rico queso.

Alcorte ofrece la posibilidad de un Food Truck que en colaboración con Autos Yeyín. Otra opción para que sus excelencias cárnicas encuentren el más amplio destino. Cualquier momento es bueno para comprobarlo.

Dirección: Avenida de los Reyes Leoneses, 15 y Calle Cayo Jesús Fernández, 5. León Teléfonos: 987 791 238 y 987 723 626