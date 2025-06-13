Las viejas majadas de Babia

Ni a los reyes ni a la leyenda debe Babia sus esbeltos paisajes de padreras. Algo más prosaico pero no menos magnífico ha construido la estampa babiana. La mano humana, la más humilde y sudada, y el diente del ganado son responsables del esplendor de la hierba sobre lo que fueron bosques de coníferas hace más de 5.000 años.

La constancia de esa mano y de ese diente, desde el Neolítico a la actualidad, han dado a Babia su regia personalidad de tierra privilegiada. Antes de que naciera La Mesta, antes de que las cañadas, cordeles y veredas se convirtieran en las autopistas medievales de la trashumancia, antes de que los reyes supieran de las bondades de esta tierra, estaban las gentes de Babia cincelando puertos y vegas para alimentar a sus ganados.

La majada de Covalanchu, del siglo IX, en terrenos de La Cueta de BabiaINCIPIT-CSIC

Lo cuentan, como un libro abierto, las 32 ruinas de majadas y otros enclaves ganaderos que ha localizado el Incipit-CSIC (Instituto Nacional de Investigación del Patrimonio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas) gracias a un proyecto de investigación que lidera David González-Álvarez, investigador Ramón y Cajal, de este centro ubicado en Santiago de Compostela.

Uno de estos enclaves es la majada de Cabanas, a unos 1.600 metros de altitud por encima de La Cueta de Babia que visitarán este viernes (la expedición sale a las 16.30 del aparcamiento del pueblo) para compartir los avances de la investigación desde que en 2017 comenzaron las primeras catas y excavacaciones.

Foto aérea de la zona de la majada de Covalanchu.INCIPIT-CSIC

Las fotografías aéreas tomadas con drones han servido para localizar muchos de estas ruinas que este viernes son protagonistas de las Jornadas Europeas de Arqueología. Los paisajes culturales de Babia han ido cambiando con el tiempo en relación con procesos históricos y con las formas productivas de sus habitantes», afirma David González-Álvarez.

Este año, los trabajos están centrados en las majadas de Cabanas y Covalanchu, ambas en La Cueta de Babia, el pueblo a mayor altitud de León, 1.460 metros, donde se han localizado restos que se datan hacia el siglo IX y el siglo XIX.

El equipo de investigación realiza comprobaciones de mediciones.INCIPIT-CSIC

En los tiempos primitivos fueron los pastores locales quienes empezaron a roturar el monte y ganar espacio para alimentar a sus animales. Se ha constatado a partir de las piedras y objetos hallados que mucho antes de existir La Mesta, de tiempos de Alfonso X El Sabio, para controlar el mercado lanar y regular la trashumancia y sus cañadas, en Babia había trashumancia de largo recorrido. Como mínimo desde la época visigoda, en torno al siglo VII. La presencia de objetos y materias primas del norte de Extremadura y de la provincia de Salamanca dan fe.

David González-Álvarez destaca que en estas tierras alejadas se observan procesos globales en un contexto local, «como las tensiones del mercado de la lana del siglo XVII o picos de presión pastoril en momentos en que la exportación de este producto en la península Ibérica era muy importante; así como el abandono en procesos históricos que afectan a la producción ganadera de Castilla, como las guerras de Flandes», explica el experto. La ganadería se relaciona con la economía, la cultura o los cambios ambientales de todo el continente europeo.

Este viernes el ILC colabora con el CSIC en una intensa jornada de trabajo y divulgación en torno a la historia y realidad de la trashumancia a partir de estos hallazgos. Entre las 16.30 y las 18.30 tendrá lugar una visita guiada a las excavaciones arqueológicas de L’Altu las Cabanas, en La Cueta. A las 19.00, en el antiguo cine de Piedrafita de Babia, habrá una proyección de documentales sobre el pasado, el presente y el futuro de la trashumancia.

El proyecto en su conjunto está bajo el paraguas de Arqueología histórica de los paisajes rurales en el noroeste ibérico (ss. XVI-XXI) (RURARQ), de la Xunta de Galicia, «Reconociendo la actividad humana fuera de los castros de la Edad del Hierro del Noroeste ibérico mediante metodologías no invasivas» (Hinterland) del Feder de la Unión Europea y «Valorización de los Paisajes Culturales de montaña: un recurso de desarrollo territorial sostenible (Cultur-Monts)» del Interreg Sudoe 2021-27.

La investigación se divulga en centros escolares y trabajan en alianza con el Parque Regional de Babia y Luna y la Reserva de la Biosfera de Babia. «Buscamos que la información que se da a los visitantes incorpore narrativas en las que la gente que habita estos territorios se vea reflejada», señala David González-Álvarez.