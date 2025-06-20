Air Nostrum: el verano se pasa volando

Hay un verano por delante para disfrutar. Hay muchas sensaciones por paladear por tierra y mar. Y por el aire. La propuesta de vuelos de verano que Air Nostrum sungiere para León, convierte el aeropuerto leonés en un enclave fundamental a la hora de enlazar la zona noroeste con los principales destinos turísticos del país, a saber las islas y la zona sur.

León inició esta semana su operativa estival con el regreso de la ruta a Menorca, para marcar el comienzo de una temporada de verano con gran actividad. Air Nostrum, aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, conectará León con siete destinos nacionales, que ofrecen un total de 61.700 plazas, un 4% más que en 2024, según los datos aportados por la compañía. Los billetes ya están disponibles en www.iberia.com y en agencias de viajes.

La política de crecimiento del aeropuerto redobla su impulso gracias a esta iniciativa. Que se une a las de los vuelos habituales con destinos ya conocidos, ideales para los viajes de negocios. Es una buena fórmmula para duplicar la operatividad de las instalaciones, que hace ya muchos años se dan por consolidadas y que las han convertido en una referencia para la Comunidad, donde ahora mismo se trata del primer aeropuerto en pasajeros, por delante de Valladolid incluso.

El Aeropuerto de León tendrá en el mes de junio, julio y agosto vuelos con destino Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Menorca, Palma de Mallorca, Ibiza, Gran Canaria, Málaga-Costa del Sol y Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna operados por Iberia. La temporada arranca con el vuelo a Menorca, que operará todos los miércoles hasta el 25 de agosto, con el primer despegue efectuado el miércoles a las 13.40 horas. A partir de ayer, se reanuda la conexión con Ibiza, con una frecuencia semanal los jueves hasta el 26 de agosto. Además, desde el 11 de julio hasta el 29 de agosto, Gran Canaria estará conectada con León mediante una doble frecuencia semanal los jueves y viernes. Por su parte, Tenerife Norte tendrá una ruta semanal los miércoles entre el 23 de julio y el 27 de agosto. Como novedad, la ruta con Málaga operará los miércoles y jueves del 23 de julio al 27 de agosto.

Es parte de la estrategia de crecimiento de la base aerea leonesa que superó en número de viajeros al de Valladolid por primera vez el pasado mes de abril, tras la marcha de Ryanair de la base de Villanubla a finales de marzo. De esta forma, las instalaciones leonesas registraron un total de 7.522 pasajeros, frente a los 7.047 de las vallisoletanas, ya que mientras en el primero aumentaron un 53,48% en la variación interanual, en el segundo se produjo una reducción del 63,2. Los datos corresponden a Aena.

Las conexiones anuales también se refuerzan. La ruta con Mallorca incrementará su frecuencia durante el pico estival, del 18 de julio al 31 de agosto, pasando a cinco días a la semana (excepto viernes y sábados), dos frecuencias más que en su operativa habitual. La conexión con Barcelona, por su parte, mantendrá sus cinco frecuencias semanales durante todo el verano.

Se espera mantener al alza las previsiones de crecimiento de pasajeros que se han venido experimentando a lo largo de todo el año. Ya en el primer trimestre se había constatado un crecimiento en su cifra de pasajeros del 34,8 %, que le devuelve a niveles relativos similares al ejercicio de 2023, el de las cifras más positivas e los últimos tiempos, aunque por el momento no en términos absolutos a falta de una mayor perspectiva cronológica. En esa fase inicial, Aena contabilizaba 10.494 pasajeros, con datos obtenidos entre enero y marzo.

En paralelo, Air Nostrum inicia esta penúltima semana de junio semana la operativa estival entre Reus y Mallorca, con dos frecuencias semanales (martes y sábados) hasta el 13 de septiembre. Esta ruta ofrece 3.744 plazas, con tarifas desde 42 euros por trayecto y 17 euros para residentes baleares.

Air Nostrum, líder en aviación regional en España, opera para el Grupo Iberia con una flota de 46 aviones de nueva generación, conectando 59 destinos en nueve países. Con 30 años de trayectoria y más de 112 millones de pasajeros transportados, la aerolínea consolida su apuesta por el aeropuerto de León, fortaleciendo su conectividad durante la temporada estival.

Air Nostrum ha reforzado su compromiso de transparencia, buenas prácticas y ética empresarial al convertirse en la primera compañía aérea en obtener las certificaciones de Compliance penal (UNE 19601) y de Compliance Tributario (UNE 19602), de la mano de Aenor, entidad líder en generación de confianza. Además, la aerolínea regional más importante de España, con sede en Valencia, se ha convertido en la primera empresa valenciana en conseguir este logro, todo un hito que remarca el buen hacer de la compañía.