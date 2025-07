Ferecor El Bar: Esencia de barrio y buen gusto

León es ciudad, pero también barrios. Esa esencia de que en cualquier rincón se puede disfrutar de una excelente propuesta gastronómica tiene en Ferecor el Bar el mejor de sus argumentos. De la mano de Tato, alma mater de este establecimiento, un buen plato, una tapa, una ración o un pincho dan gusto al paladar. Sus bocadillos o sus hamburguesas ocupan también un lugar preferente en un bar, como asi quiere Tato que lo llamen, que es ya todo un referente para los leoneses y los visitantes.

Ferecor no ha perdido nunca ese alma de bar de barrio, reivindicando que también en estos espacios de la ciudad se saborean interesantes y sabrosas propuestas gastronómicas. A cualquier hora del día. Buen yantar en un espacio acogedor que cuenta con terraza todo el año. Y un servicio cercano y profesional que hace que cada vez que un comensal abra la puerta de Ferecor disfrute de momentos especiales.

Como su variada carta de joyas culinarias en las que los famosos bocadillos de lomo con queso, embutido, tortilla, papada con queso o porcheta y pastrami con pan de semillas son todo un apetitoso reclamo. Y qué decir de sus hamburguesas. Otra delicia para degustar y repetir. En Ferecor El Bar quien prueba repite... y asi muchas veces.

Además, maridando la gastronomía con la faceta cultural que Francisco Manuel elabora. No hay nada mejor que hacer disfrutar al paladar y el gusto al igual que a otros sentidos. Por eso los jueves no puede faltar una Jam Session de folk y los viernes el jazz. Y es que Ferecor El bar se ha convertido en un lugar en el que la vida fluye alrededor de la gastronomía. Lo hace ya a lo largo de muchos años y lo seguirá haciendo porque la esencia de barrio es algo que Tato no quiere dejar perder. Todo el año. Eso si, con unas merecidas vacaciones del 23 de julio al 3 de septiembre cuando reabra sus puertas a los placeres culinarios.

Para degustar en el propio establecimiento y también con la posibilidad de que el comensal pueda llevárselos a su casa... o a donde él quiera.

Dirección: Avenida Padre Isla, 130. León Teléfono: 987 798 779