Boñar: Quedan días de verano

Boñar es una fiesta todo el verano. Es encontrarse en un lugar con encanto, historia viva de la montaña oriental pero también polo de atracción de nuevas actividades. Este fin de semana es especial porque se celebran las Fiestas de San Pedro. Pero la localidad leonesa está ya a punto para ser un año más una de las referencias de la montaña oriental leonesa en lo que a veraneo y actividades con la naturaleza como telón de fondo y objeto se refiere. Pero Boñar es tanto que conviene ir paso a paso para no perderse nada y disfrutar de todo. No en vano, por algo será, es la capital del senderismo. Aquí no para nadie. Así que ya hoy mismo a las 22.30 horas en el Área Recreativa de El Soto la actuación de Luismi Show servirá para dar comienzo a estos días de verano. Ya así merece una mención especial El Soto como espectacular lugar para toda la familia. Desde su inauguración, en los años 60, se ha convertido en una visita obligatoria y lugar de referencia en la montaña oriental. Sus instalaciones disponen de todos los servicios necesarios, para pasar un verano inolvidable, en un entorno incomparable, a escasos metros del río Porma. La capacidad es de 750 personas, una piscina olímpica y otra para los peques. Como remarca José Villa, alcalde de Boñar, el municipio ofrece todo un abanico de posibilidades turísticas, caracterizándose en especial por el encanto de sus 19 núcleos de población, siendo el municipio de la provincia con el mayor número de rutas homologadas con unas características y encanto inigualable.

Las fiestas de San Pedro prosiguen mañana sábado, 28 de junio con actividades desde la mañana. 10.00 horas, Marcha cicloturista por los alrededores de Boñar. 11.30 horas, recuperación de fuerzas en la plaza del Negrillón. 11.45 horas, apertura inscripción carrera de cintas. 12.00 horas. Carrera de cintas. 13.00 horas, entrega de premios. Por su parte, el Barrio Las Eras tendrá su nutrido programa, que comenzará a las 3 de la tarde con una paella Popular. 12 euros por persona, con agua vino y postre. Los tickets se podrán coger hasta el miércoles 25 de junio en el bar El Cura Las Eras. A las 19.00 horas, concurso de Tortillas, pero ya desde las 18.00 horas habrá juegos para los mas pequeños. 20.00 horas, partido de futbol Sala Mixto. 21.00 horas, tiro de soga. 23.00 horas actuación de El Probe Miguel. 23.30 horas, concurso de baile y a partir de la 1 de la mañana continúa la fiesta con más música.

El 29 de junio comenzará con la ruta en bici por la Carretera Bonipuertos. Recorrido por la presa del Porma, Museo de Valdehuesa, Oville, Vozmediano y Adrados. 9.30 horas, salida en la Plaza del Negrillon. A las 12.30 horas tendrá lugar una misa solemne en honor a San Pedro en la parroquia Plaza del Negrillón. De las 16.30 horas a las 19.30 horas es el turno de la Pool Party (Piscinas Municipales).

La tarde comienza con un concierto teatralizado del grupo Folk de Filandón en la Plaza del Negrillón, desde las 20.00 horas. A las 21.00 horas tendrá lugar una chorizada a cargo de las peñas para, también en el Negrillón, la noche remate las intensas jornadas del fin de semana con un concierto de El Grito de Munch a las 23.00 horas.

Sería esta una carta de presentación que no necesita Boñar para alguien que llegara por primera vez a este pueblo cabecera de una comarca espectacular y que ya sólo en su nombre remite a la mejor de las memorias leonesas.

Aunque el verano es largo, tanto los que residen en Boñar, como las visitas esporádicas y por supuesto los veraneantes, se encuentran con un periodo repleto de actividades y propuestas. Se trata de vivir Boñar en su núcleo urbano e histórico, disfrutar de sus rincones, de su historia y hostelería y de lo que la Naturaleza regala en su amplio entorno. Desde el Ayuntamiento, presidido por José Villa, se atienden estas demandas y se resaltan como grandes activos para atraer turistas y aficionados. El rafting en el Porma es, por ejemplo, uno de los éxitos con más continuidad en el Porma, ya desde hace años. El pantano es también un espacio adecuado para deportes acuáticos sin motor, como es el padel surf. Ahí donde se mezcla la ensoñación del paisaje con la calma y la actividad deportiva.

Las rutas están a disposición de los usuarios, paseantes y demás en diferentes niveles y para todas las edades. El Ayuntamiento, según señala su alcalde, trabaja para hacer una ruta de los miradores. Hay cuatro ya y habrá un quinto. Se trata por tanto, como premisa y aspiración, fomentar un turismo natural y ecológico, ajustado a la agenda 2030. Y añadir lo autóctono, el que se da en las fiestas y la exaltación del hermanamiento cuando los de siempre vuelven a sus casas. Boñar es una alineación imbatible: Adrados, Barrio de las Ollas, Boñar, Cerecedo, Colle, Felechas, Grandoso, Las Bodas, Llama de Colle, Orones, Oville, Remellán, Rucayo, Valdecastillo, Valdehuesa, La Vega de Boñar, Veneros, Vozmediano, Voznuevo.