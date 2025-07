Hotel Valjunco: un oasis para disfrutar al máximo del verano

El verano se vive y se disfruta de una manera especial en el Hotel Valjunco de Valencia de Don Juan. Relax, tranquilidad y diversión comparten espacio en unas instalaciones modernas que en un 2025 en el que cumplen sus bodas de oro abren de par en par sus puertas al periodo estival con una zona exterior, como si de un resort se tratara, para que los días e incluso semanas puedan saborearse de una manera tan especial como gratificante.

El verano es un momento para disfrutar de las zonas al aire libre. Y ahí el Hotel Valjunco lo tiene muy claro. Por eso ofrece un espacio importante para que en días de calor, con sol y largos en cuanto a su horario de luz, cualquier cliente pueda disfrutar al máximo. Tanto a nivel individual, en familia, con compañeros o amigos.

Razones hay para hacerlo. Empezando por una acogedora terraza con zona ajardinada y amplia. Y siguiendo con sus dos piscinas, una para adultos y otra para los más pequeños de la casa.

No falta la zona de hamacas para el descanso ni tampoco una carpa acristalada y climatizada con capacidad para 300 personas en las que pueden realizarse innumerables eventos. Los castillos hinchables también tienen cabida en esta zona exterior del Hotel Valjunco para que la estancia sea plena y el disfrute del verano, bien sea por vacaciones, descanso o simplemente para pasar un buen rato, sea el óptimo. No hay exciusa para no comprobarlo en persona en Valencia de Don Juan.

Y es que el Hotel Valjunco es todo un reclamo para reponer fuerzas, disfrutar y relajarse. En esa zona exterior aprovechable al máximo en este tiempo estival. Y en la zona interior de hotel con otro apartado importante para que la estancia sea de lo más confortable con unas instalaciones modernas. Un atractivo que lo completa su restaurante que ejerce de imán para el público con su extensa carta de arroces en 14 variedades, y tienta a los paladares con otros platos muy apetecibles como el pulpo con gambón, las carnes a la piedra o los pescados frescos del día. Su comedor para 200 comensales constituye un lujo para cualquier evento. La oferta en media pensión o pensión completa, para comer a la carta o tipo buffet.

Dirección: Urbanización Valjunco, s/n. Valencia de Don Juan (León). Teléfono: 987 752 450