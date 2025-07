Agenda de León: toda la programación hasta el 31 de julio

VIERNES 25

MÚSICA

Reggaeboa Festival 2025. Balboa. Del 25 al 27 de julio. Con artistas del reggae, ska y dub. Clinton Fearon, Mo»Kalamity, Nesjo, Mellow Mood, etc. El festival cuenta con una zona de acampada, playa fluvial y mercadillo, creando un ambiente ideal para disfrutar de la música y la naturaleza. Es una oportunidad para sumergirse en la cultura reggae y disfrutar de actuaciones en vivo de artistas reconocidos y emergentes.

Sahagún. Santuario de la Peregrina. A las 20.00 horas. Concierto gratuito a cargo de la Joven Orquesta de Viento de Lincolnshire, procedente del Reino Unido. Bajo la dirección de Alex Greenfield. La orquesta interpretará un programa variado que incluye obras de Victor López, José Rafael Pascual Vilaplana, Philip Sparke, Johan de Meij y Warren Barker.

Ponferrada. Noches de Verano. Plaza del Ayuntamiento a partir de las las 22.30 horas. Banda de Música de Almàssera (Valencia), bajo la dirección de Javier Cerezo y Vicent Rioja Torres.

Sabero. Museo de la Siderurgia y de la Minería de Castilla y León. 23.00 horas. The Boss, la leyenda de Bruce Springsteen. Manel Fuentes, presenta un concierto/ show, acompañado de su guitarra y armónica y junto al piano de Dani Campos, en el que recorre los temas indispensables del mítico cantante estadounidense.

TATOO

Ink Ponferrada Tattoo Show. La quinta edición del Ink Ponferrada Tattoo Show se celebra en Ponferrada los días 25, 26 y 27 de julio. Este evento reúne a artistas del tatuaje y entusiastas de esta forma de arte corporal, ofreciendo una plataforma para la exhibición de diseños creativos y técnicas innovadoras. Organizado por el Ayuntamiento, el evento promete ser un punto de encuentro para profesionales y aficionados del tatuaje, con actividades que celebran la cultura del tatuaje en un ambiente vibrante y dinámico.

CULTURA E HISTORIA

Lectura de los Fueros de León. A las 19.00 horas en el Salón de plenos del Ayuntamiento, plaza de San Marcelo. Proclamación como Mantenedora de los Fueros del año 2025 a Ana del Ser López. A las 19.40 horas desfile hasta la Catedral de León. A las 20.00 horas lectura de los Fueros de León en el claustro de la Catedral de León.

MAGIA

Cubillos del Sil. Cubimagia. Mago Toño. Plaza Los Bares desde las 23.00 horas.

SÁBADO 26

MÚSICA

Vega de los Árboles. Festival Jazz +. 20.30 horas. Sonya Rubín Trío.

Música en la Montaña. Riaño. Actuación de Café Quijano y Ariel Rot. Entrada libre hasta completar el aforo. A partir de las 21.00 horas.

Festival León Cuna del Parlamentarismo. León Street Music. Good Star Rocking in the Road. Plaza de San Martino. A las 21.00 horas. Gratuito.

Mansilla de las Mulas. Divertimento Folk Trío. De Vuelta a Casa. Tras casi 30 años de trayectoria musical explorando universos sonoros actuales a partir de la música tradicional, Divertimento Folk Trío viene a ofrecer un proyecto más íntimo en el que regresan a la raíz, a las melodías más puras y con menos carga de fusión para ofrecer un espectáculo arraigado a la tierra, divertido y con una carga emocional impactante. Plaza del Grano. A las 21.00 horras.

CINE

Luna de Cortos. Riego de la Vega. Casa de Cultura. 19.00 horas: Actividades paralelas. Muestra proyectores colección Miguel Pérez García «Trébol». Proyección especial: 19.00 horas Buñuel, 125 aniversario. Simón del Desierto 44. 20.00 horas sesiones especiales fuera de concurso: Dulce Hogar dirigida por Fernando Corta y Macho Man, dirigida por Agustí Estadella. 22.00 horas. Sesión especial. Sesión 1 Rural: Yo, mi, me conmigo de Alicia Van Assche, Rihla. El Viaje, de Miguel Ángel Martínez e Ismael Rodrigo Aguilar, La Leyenda del Cuélebre, dirigida por Rodolfo Herrero, El Último Oasis, de Ricardo Gamaza, Las Ovejas del Planeta Tierra dirigida por Arturo Mombiedro y Julia Reina y Recordos Asolagados, del director David Vázquez.

TEATRO

Castillo de los Templarios de Ponferrada. El Señor de Bembibre, la leyenda. Visitas teatralizadas. A las 23.00 horas.

DOMINGO 27

MÚSICA

Festival León Cuna del Parlamentarismo. León Street Music. Motor 78. Plaza de san Martino. A las 22.00 horas. Gratuito.

La Bañeza. XXVIII Encuentros con la Música. Tumbando a Monk. Latin Jazz Street. Músicos invitados: Manuel Machado, Ócar Vázquez y Javier Arias. Homenaje al maestro Julio Aller. A las 21.00 horas. Teatro Municipal de La Bañeza. Entrada gratuita hasta completar el aforo.

CINE

Luna de Cortos. Riego de la Vega. Casa de Cultura. 20.00 horas. Sección oficial. Sesión Ficción Internacional. Sette Minutti (Italia) de Alessia Bottone, Land of the Dead Deer (Irán) de Anahita Qarcheh y Soroush Javadzedeh, Time and Again (Polonia) dirigida por Jack Vicent y Spaghetti al Dente de Alesia Toffoli. 22.00 horas. Sección oficial. Sesión 1 Cine y Mujer. Quejío de Loba dirigida por Andrea Ganfornina, La Ceremonia del Círculo de Marina Badía, Frío en las Manos del director Sergio Checa, el Nudo de Ángela dirigida por Diana Rojo y Poma Maura, de Sara M. Doménech.

LITERATURA

Sabero. Escritores en la Ferrería. 19.00 horas. La escritora Macu García presenta su último libro «La lectora», una novela sobre la independencia, la identidad, la soledad en las mujeres adultas y la crudeza de un sistema que margina a quienes no encajan en sus moldes. Actividad gratuita.

Val de San Lorenzo. Conferencia. La Comunal. A las 19.00 horas. La compositora María José Cordero y la poeta Marifé Santiago-Bolaños presentan, en un diálogo escénico público, su proyecto teatral y musical «Las músicas para piano de «Cuadernos de la niña escondida». Se trata de una evocación de las mujeres de la generación del 27, las ya conocidas como «sin sombrero».

ARTES ESCÉNICAS

Festival León Cuna del Parlamentarismo. Clásicas y Contemporáneas. De Vacas. La Casona. A las 22.00 horas. Entrada: 2 euros.

TEATRO

Visitas Teatralizadas. Cobrana (Congosto). Visita se realiza con la colaboración de la Asociación el Zofreral de Cobrana y el apoyo del Ayuntamiento de Congosto.

LUNES 28

OCIO ESTIVAL MAYORES

Actívate en los Parques. A las 10.30 horas en el Parque Quevedo.

ARTES ESCÉNICAS

Festival León Cuna del Parlamentarismo. Clásicas y Contemporáneas. Qué mujer prodigio soy. La Casona. 22.00 horas. 2 euros.

CINE

Luna de Cortos. Riego de la Vega. Casa de Cultura. 20.00 horas. Sección Cineastas. Valores Humanos. Cautivas de Itxaso Días, Mamíneras: El Hilo de ariadna, de la directora Sandra Díaz, Oinez dirigida por Leire Egaña. 22.00 horas. sección Oficial. Metacíclica de Lydia Zimmermann, Las Piedras de Luna dirigida por Patricia de Luna, Cabrakles de Sergio Morcillo, Las puertas de la Ilusión de la directora Vanessa Pérez, Monstruación de Ángela Manzano y Thimea de Susana Fialho, Caque Trueba y Juan Trueba.

MARTES 29

ARTES ESCÉNICAS

Festival León Cuna del Parlamentarismo. Clásicas y Contemporáneas. Parné. La Casona. A las 22.00 horas. Entrada: 2 euros.

CINE

Sabero. Museo de la Siderurgia y de la Minería de Castilla y León. 22.00 horas. La Quimera del Oro.

Luna de Cortos. Riego de la Vega. Casa de Cultura. 20.00 horas. Sección Cineastas. Valores Humanos. La Luz que nos Guía, de la directora Cristina Rodríguez y Marrano de Anna saura y Sara Sálamo. 22.00 horas. Sección Oficial. País Invitado: Chile. El Canon de Martín Seeger, Grietas Atraviesan este Vidrio Multicolor dirigida por Francisca Ponce, Lágrima de Martín Pizarro, Nuevo Amanecer de Elisa Eliash, Fa,ilia de Picho García y Gabriela Pena, Del Caminar en el Cine de Joaquín Campos y Voz de Trompeta dirigida por Pilar Smoje y David Monarte.

MIÉRCOLES 30

OCIO ESTIVAL MAYORES

Actívate en los Parques. A las 10.30 horas en el parque de Luis Vives y a las 20.00 horas en Jardins Hogar del Pensionista de Armunia.

ACTIVIDADES INFANTILES

Sabero. Museo de la Siderurgia y de la Minería de Castilla y León. Garabito Garabato. Crispín d'Olot va sacando a escena para el público infantil y familiar antiguos instrumentos musicales en desuso o accesibles sólo en museos. Precio: 3 euros. A las 22.00 horas.

CINE

Luna de Cortos. Riego de la Vega. Casa de Cultura. 20.00 horas. Muestra Cine Chileno. Carvonada del Cuervo de Isidora Marras, Alitas de Chincol de Vivienne Barry, Hombre de Juan Pablo Arias, la Ducha dirigida por María José San Martín y El Tesoro de los Caracoles de Carlos Jiménez. 22.30 horas. Muestra de Cine Chileno. La Duda de Juan Cáceres, Las Bicicletas dirigida por Sebastián Brahm, Los Huesos de Cristóbal León y Joaquín Cociña, Si los Muros Hablaran de Peter McPhee y Todos Caminamos de Ricardo Valenzuela y Mario Rojas.

JUEVES 31

EXPOSICIÓN

La Térmica Cultural. Visita guiada «Sorolla a través de la luz. De la tradición a la modernidad». Intervienen Concepción Fernández, comisaria de la exposición y directora del Área de museos, patrimonio y cultura de Ciuden, y Eneas Bernal, coordinador de la muestra y programador cultural en Ciuden. A las 13.00 horas.

TEATRO

Onzonilla. Festival de Teatro Amateur. 22.15 horas: Inauguración oficial del festival y entrega del Premio del Público 2024 a la compañía Teatro en Obras por su obra «Volpone». 22.30 horas: «El vuelo de las palomas», de la Asociación Teatral Segundo Acto (Aranda de Duero, Burgos). Una divertida historia de amistad femenina, en clave de musical, con tintes surrealistas.

OCIO ESTIVAL MAYORES

Actívate en los Parques. 10.30 horas en el parque de El Salvador.

Verbenas en los Parques. De 19.00 a 21.00 horas. Paseo de la Condesa (al lado de Guzmán).