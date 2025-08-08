El vino leonés que conquista el mundo

Publicado por C. F. A. León Creado: Actualizado:

Con 18 hectáreas de viñedo propio, Bodegas Tampesta produce exclusivamente vinos monovarietales de Prieto Picudo y Albarín blanco, dos uvas que hablan del terruño leonés con voz propia y reconocible. Su catálogo incluye propuestas tan atrevidas como el Maneki, un Albarín blanco criado en barrica, o el Golán Rosado, con una crianza oxidativa poco habitual en el panorama español. Desde 2015, el proyecto está liderado por Andrés Marcos Santiago, que tomó las riendas de la bodega para iniciar una nueva etapa. «Esta es ya mi undécima vendimia. Han sido años ilusionantes y con grandes satisfacciones, aunque también con muchos retos», reconoce. En este tiempo, la bodega ha cosechado numerosos premios y un reconocimiento creciente por parte del público especializado. De hecho, el prestigioso Tim Atkin, Master Wine y pope de la crítica mundial, acaba de premiar en su informe Discover Spain 2025 el Maneki Edición especial con 91 puntos, así como el Tampesta Albarín, con 90 puntos, al que define como «un vino blanco refrescante y picante que habla de su origen». Asimismo, las bodegas se han alzado este año con premios Decanter (bronce), Baco (dos platas en sendas categorías) y, a destacar, un Zarcillo de Oro para el Maneki, el cual además, el año pasado, obtuvo medalla de Oro en el prestigioso certamen Mondiales des Vins du Canada, con 92 puntos.

El director de Bodegas Tampesta, Andrés Marcos SantiagoANGELOPEZ; Ángelopez

Sin embargo, Andrés no oculta las dificultades del sector: «Fuera de León, nuestros vinos son grandes desconocidos. La competencia es feroz, pero trabajamos con una baza muy poderosa: nuestras variedades son exclusivas». Esa singularidad ha encontrado un público especialmente receptivo en el mercado internacional, donde —según el bodeguero— hay una creciente curiosidad por descubrir sabores nuevos. Una de las señas de identidad de Bodegas Tampesta es su vocación por la experimentación y la crianza prolongada, como explica Andrés: «Tenemos vinos muy estructurados e intensos. El Maneki, por ejemplo, es un Albarín fermentado sobre lías y con más de seis meses en barrica. Es un vino diferente a todos». Otro caso de éxito ha sido el Neko, un blanco de uva Godello, variedad poco común en Valdevimbre pero que ha calado entre los consumidores. «Este año hemos aumentado la producción porque ha funcionado muy bien», explica. La bodega también ha visto recompensado su esfuerzo en concursos internacionales. En 2024, el Tampesta Maneki 2022 obtuvo medalla de Oro en el prestigioso certamen «Sélections Mondiales des Vins du Canada» con 92 puntos. El jurado lo describió como «un vino complejo, vivo y largo, con aromas de cítricos y especias». Bodegas Tampesta también ha apostado fuerte por el enoturismo, un fenómeno en auge. «Las visitas están funcionando muy bien, tenemos reseñas excelentes y la gente sale encantada», señala Andrés. Durante unas dos horas, los visitantes recorren las instalaciones, conocen la historia de la DO León, aprenden sobre las variedades locales y culminan la experiencia con una cata de vinos directamente de depósitos y barricas. El horizonte para Bodegas Tampesta se presenta lleno de actividad. En el corto y medio plazo, sus esfuerzos se centran en reforzar su presencia internacional. En 2025 participaron en ferias tan importantes como Wine París, Barcelona Wine Week, ProWein Düsseldorf y Fenavin. Con una filosofía que combina tradición, innovación y autenticidad, Bodegas Tampesta se consolida como una de las grandes embajadoras del vino leonés, más allá de sus fronteras.