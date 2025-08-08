Agenda de León: toda la programación hasta el 14 de agosto

Modestia Aparte, uno de los protagonistas del Porma Music este viernes.

VIERNES 8

MÚSICA

Porma Music. Vegaquemada. Modestia Aparte, La Guardia, Los Rebeldes y La Reina del Pop-Tributo a la Oreja de Van Gogh. A partir de las 19.00 horas. Vegaquemada Camp.

Fundación Cerezales. Sumrrá. Manuel Gutiérrez (piano), Xacobe Martínez Antelo (contrabajo) y Lar Legido (batería y objetos sonoros) son Sumrrá. El trío gallego más internacional, reconocido como grupo de culto entre los amantes del jazz más contemporáneo y considerado como el más longevo de la escena jazzísitica española, celebra su 25º Aniversario con un concierto memorable: Sumrrá Greatest Hits 25º Aniversario. Actuación a partir de las 21.30 horas. Fundación Cerezales.

Son de Mencía. Prada a Tope. A partir de las 20.00 horas. Hasta el 10 de agosto. El 8 de agosto, a las 20.00 horas, concierto con cata y pinchos en Prada a Tope. El 9 de agosto, a las 20.30 horas concierto de orquesta en Villafranca del Bierzo. El 10 de agosto a las 21.00 horas concierto bonus en Valtuille de Arriba. Este evento combina la música en vivo con la cultura del vino.

Sahagún. V Festival Escenario Patrimonio. Cuatro Carboneritos: Delgado. Santuario Virgen de la Peregrina de Sagahún. A partir de las 20.30 horas.

HUMOR

Festival de Verano León Cuna del Parlamentarismo. Noches de Humor. Chely Capitán. Monólogo. Parque de Quevedo. A las 21.00 horas. Gratuito.

TEATRO

Festival de Verano León Cuna del Parlamentarismo. Teatro Clásico. Calema Producciones. Dicha y desdicha del juego y devoción a la Virgen. A partir de las 21.30 horas. Casona de Puerta Castillo. Entrada 3 euros. Juan Cañas, Ernesto Arias y Carolina Calema protagonizan esta comedia donde en un alegórico tablero, el demonio y la Virgen se juegan la condena o la salvación de la humanidad.

Guayomini Producciones. Blancanieves XXI. La Térmica Cultural. Versión de Blancanieves que mezcla elementos sacados de la historia real con otros sacados del imaginario, más propio de las historias y colores de las películas de Tim Burton. La historia se desarrolla en Asturias, en distintas localizaciones: un llagar, un faro y las minas abandonadas. A las 20.30 horas.

Castillo de Ponferrada. Visita nocturna teatralizada. Teatro Conde Gatón. El Señor de Bembibre. La Leyenda. A las 23.00 horas.

LITERATURA

Museo de la Siderurgia y la Minería de Sabero. Presentación del libro de Cristina Fanjul y Víctor del Reguero: 'Don Vito. Una historia de madia, política y carbón'. A las 19.00 horas.

SÁBADO 9

MÚSICA

Porma Music. Vegaquemada. Los Secretos, Black Ice-Trinuto a ACDC, Play de Game-Tributo a Queen y Sultán of Swing-Tributo a Dire Straits. A partir de las 19.00 horas. Vegaquemada Camp.

Toral de los Vados. XXIII Festival de Gaitas. Plaza de la Estación. Banda de Gaitas Mencía de Toral de los Vados, Los Exquisitos de Villafranca del Bierzo y Airinhos de Orbazai de Lugo. Presentado por Miguel Ángel Blanco. Organizado por el Ayuntamiento de Toral de los Vados. A partir de las 22.00 horas. Gratuito.

Astorga. Dama Hermosa. Concierto de Sirma con María José Cordero. Teatro Gullón. A las 20.30 horas. Entrada 5 euros.

Valencia de Don Juan. Lion's Black Roars. Único coro de sprok en Castilla y León, dirigido por Rut Marcos. Red de Circuitos Escénicos. A partir de las 23.00 horas. Auditorio Municipal Maestro Rorigo.

Verbo Producciones. La Aparición.

TEATRO

Festival de Verano León Cuna del Parlamentarismo. Teatro Clásico. Verbo Producciones. La Aparición. A partir de las 21.30 horas. Casona de Puerta Castillo. Entrada 3 euros. Comedia protagonizada por Paca Velardiez, Esmeralda Suárez, Irene Hernández, Carmen Moya, Esteban G. Ballesteros, Pedro Montero, José F. Ramos y Fernando Ramos. Esperanza hace un agujero en la pared de su dormitorio para pasar a la hornacina de la diosa Hebe y poder tener encuentros secretos con su enamorado, el joven Cándido.

LITERATURA

Día de las Letras Cepedanas. Una decena de autores acercarán a la esencia cultural de la comarca de La Cepeda, en la tradicional jornada anual del Día de las Letras Cepedanas, que se celebra en la Casa del Concejo de Villamejil, organizada por la Asociación Rey Ordoño I. Con el recuerdo a Oliegos y la obra poética de Augusto Quintana. Uno de los temas del encuentro de autores será precisamente el 25 aniversario de Versos a Oliegos. Participan: Armando Miguélez, Germán Suárez Blanco, Victorina Alonso Fernández, Ignacio Redondo, Omar Alvarado, Marcelino Álvarez Sánchez, Tomás Álvarez, Ricardo Magaz, Armando Ramos, Amancio Fernández, Ángel Casado y José Fernández. A las 18.00 horas.

POESÍA

XVII Versos en el Hayedo de Busmayor. La actividad comenzará con una salida hacia la Piedra de los Poetas a las 17.00 horas. Participarán reconocidos poetas como Manuel Rico, José García Alonso, Manuel Cuenya y Mercedes G. Rojo. Al finalizar, paella popular en el pueblo.

El Señor de las Peonzas: Penélope y Aquiles.

CIRCO

Gordoncillo. Red de Circuitos Escénicos. El Señor de las Peonzas: Penélope y Aquiles. Auditorio Mihacale. Alas 18.00 horas.

Laguna de Negrillos. Red de Circuitos Escénicos. Salakasim: Chimichurri. Casa de la Cultura. A las 19.00 horas.

Los Diablos.

DOMINGO 10

MÚSICA

Porma Music. Vegaquemada. Los Diablos, Gisela y Mónica Green. A partir de las 12.00 horas. Vegaquemada Camp.

Astorga. Conciertos del Jardín. Banda Municipal de Música de Astorga. Jardín de la Sinagoga. A las 13.00 horas.

Dada Claun: Loucost en La Térmica Cultural.

TEATRO

La Térmica Cultural. Dada Claun: Loucost. A las 12.00 horas. Loucost es una obra de teatro creada para público intergeneracional con lenguajes de teatro físico, clown y manipulación de objetos. Su narrativa se centra en la vida y los conflictos de dos compañeros/vecinos, que durante una de sus acaloradas disputas rompen accidentalmente las barreras que los separan. Paradójicamente, a partir de este «tropiezo» comienzan a generar un diálogo que les posibilita crear un mundo imaginario en el que los objetos se metamorfosean.

EXPOSICIÓN

Astorga. Mater Dolorosa. La Devoción a la Virgen de los Dolores en la Diócesis de Astorga. Claustro del Seminario. De 19.00 a 21.00 horas. Hasta el día 31 de agosto.

LUNES 11

OCIO ESTIVAL MAYORES

Actívate en los Parques. A las 10.30 horas en el Parque de Quevedo.

MARTES 12

MÚSICA

Festival de Verano León Cuna del Parlamentarismo. Verano Flamenco. Titiritrán Danza-Teatro. El Lorca que me habita. Casona de Puerta Castillo. A las 21.30 horas. Entrada 2 euros.

Modestia Aparte, esta noche en concierto en La Bañeza.

La Bañeza. Concierto de Modestia Aparte. Avenida Vía de la Plata. A partir de las 23.00 horas.

OCIO ESTIVAL MAYORES

Actívate en los Parques. A las 10.30 horas en el Parque San Francisco. A las 20.00 horas. En Trobajo del Cerecedo. Parque al lado del Colegio.

CINE

Museo de la Siderurgia y la Energía de Castilla y León. Sabero. A las 22.00 horas. Los inicios de Disney. Proyección de varios cortos de animación creados por Walt Disney, entre ellos «Alice»s Wonderland», su primer trabajo o «Steamboat Willie», primer dibujo en el que sale el conocido Mickey Mouse. Con el acompañamiento musical del grupo de jazz Nómada.

MIÉRCOLES 13

OCIO ESTIVAL MAYORES

Actívate en los Parques. A partir de las 10.30 horas en el parque de Luis Vives.

Verbenas en los Parques. De 19.00 a 21.00 horas. Paseo de la Condesa (al lado de Guzmán).

MÚSICA

Festival de Verano León Cuna del Parlamentarismo. León Street Music. Deshonra Zurriagazo. Puente Castro. A las 21.30 horas. Gratuito.

Festival de Verano León Cuna del Parlamentarismo. Verano Flamenco. Duquende en sexteto. Plaza de santo Martino. A las 21.30 horas. Gratuito.

ARTE URBANO

Art Aero Rap La Bañeza. Festival Internacional de Arte Urbano. Parque del Jardinillo. Alex Groove, Pablín Martínez y Daniel del Río.

TEATRO

Ponferrada. Visita teatralizada al Casco Histórico de Ponferrada. La Compañía del Canal lleva a cabo las visitas teatralizadas por el Casco Histórico de la ciudad de Ponferrada, en las que personajes históricos y de ficción mostrarán al público los espacios y rincones más representativos del patrimonio urbano, combinándolo con historias y anécdotas tan divertidas como informativas. Comienzo en la Plaza del Ayuntamiento. 20.00 horas. Gratis.

JUEVES 14

OCIO ESTIVAL MAYORES

Actívate en los Parques. 10.30 horas en el parque de El Salvador.

ARTE URBANO

Art Aero Rap La Bañeza. Festival Internacional de Arte Urbano. Parque del Jardinillo. Colectivo Primavera, Wahira, Biloba, Seiskafés y Ache33 ft Unreal41S. Sesión Vermú: Coda (13.30 horas).

MÚSICA

Festival de Verano León Cuna del Parlamentarismo. Verano Flamenco. Roman Vicenti, Raúl El Buel, Sergio de Finicio y Karlos Nao. Esencia Flamenca. A las 20.00 horas. Calle Legión VII. Gratuito. Paquetito «Porrina», José del Curro, El Montu «Carbonell», Juan Motos «Rañas», El Barullo «Farrucos» y Yaya Maya «Mayas». Entre Sagas Flamencas. Casona de Puerta Castillo. A las 21.30 horas. Entrada 12 euros.

Polo Nández, en concierto esta noche en La Bañeza.

La Bañeza. Concierto de Polo Nández. Avenida Vía de la Plata. A partir de las 23.00 horas.

Camerata Clásica de Ponferrada. Castillo de los Templarios. A las 21.00 horas. Festival Corteza de Encina. Dirigida por Daniel Bombín Val, la Camerata presenta como solista a la ponferradina Maria Antonia Riezu, reconocida trompista residente en Amsterdam. Se interpretarán piezas de G.P Telemann, E. Elgar y J. Hayd.