CUATRO VALLES: CREANDO FUTURO

pacho rodríguez

La asociación Cuatro Valles cumple tres décadas de vida y lo celebra el 21 de agosto con un amplio programa de actividades que servirá para poner en valor lo realizado, celebrar el presente y abordar un futuro cargado de proyectos. Cuatro Valles, constituida en marzo de 1994, es una entidad sin ánimo de lucro, integrada por distintos operadores públicos y privados. Entre sus objetivos pretende promover un desarrollo rural, integrado y sostenible y servir de núcleo de unión y representación a particulares, entidades y otros agentes de las comarcas de su ámbito de actuación. Cuatro Valles es además una amplia representación del territorio de la provincia de León (aproximadamente el 20 por ciento de la superficie), con veinticinco municipios leoneses en las comarcas de Laciana, Babia, Luna, Omaña, Torío, Bernesga y La Cepeda, con un total de 291 núcleos de población.

El acto conmemorativo del 30 aniversario de Cuatro Valles tendrá lugar el próximo 21 de agosto en el salón de actos Luis Mateo Díez del Edificio de Usos Múltiples de Canales. La cita incluye un amplio programa en el que se podrá disfrutar de los logros alcanzados además de conocer aspectos del funcionamiento de una asociación que se constituye como Grupo de Acción Local (GAL) con la presentación de un Plan de Desarrollo Local para su territorio de actuación en 1997 y que desde esta fecha ha gestionado cinco Programas de Desarrollo Local, financiados con fondos de la UE y las administraciones central, autonómica y Local (Proder, Prodercal, Leadercal y Leader 2014-2022 y Leader 2023-2027). Los cuatro primeros, ejecutados ya en un 100%, han superado con creces las previsiones, han dado pie a la creación y consolidación de empresas, nuevos empleos y nuevas infraestructuras que han cambiado poco a poco el paisaje económico de la comarca y contribuido a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Desde el Grupo de Acción Local Cuatro Valles se informa, se asesora, se desarrollan proyectos y se elaboran planes de empresa y estudios de viabilidad. Se trabaja en labores de sensibilización de la población y en proyectos de formación, todo ello respondiendo siempre a la estrategia de su proyecto de desarrollo integrado y sostenible.

De esta manera, la conmemoración en Canales será una oportunidad excelente para conocer y celebrar Cuatro Valles. El acto comenzará con la intervención de autoridades y de José García Alvarez, presidente de Cuatro Valles, para dar paso a la presentación a cargo de David Rubio, director de La Nueva Crónica de León. Marta García Suárez, gerente de Cuatro Valles, pronunciará la ponencia «Retrospectiva. Construyendo Futuro. 30 años de desarrollo rural». Será la introducción perfecta para la proyección del video «Cuatro Valles. Territorio Vivo: Naturaleza, legado y futuro».

La segunda parte del acto conmemorativo consistirá en una mesa redonda, que bajo el título de «La visión de los protagonistas del territorio», ofrecerá una panorámica de todo lo que supone la labor de Cuatro Valles, así como una representación de las entidades y empresas que forman parte de ella y las actividades que desarrollan. Así, en representación de las entidades locales, estará la Junta Vecinal de Lago de Omaña con Alberto García Vila. El turismo contará con la experiencia del Hotel Rural "Días de Luna", con el testimonio de Gerardo Silván Osa y Soledad Fernández Fernández. Juan Martínez Tascón hará lo propio respecto a la apicultura, como responsable de la Fábrica "Miel Bosques del Torío". Las actividades culturales estarán representadas por el Aula Geológica de Robles de Laciana, con Policarpio Fernández López como ponente. La agroalimentación, por la fábrica de embutidos y restaurante Entrepeñas de Geras de Gordón, con Rosa María Gutiérrez Rodríguez. Y el sector servicios, con la pastelería "A Punto de Nieve", de La Pola de Gordón y María del Pilar Madrigal Pérez, completará el amplio abanico de posibilidades que enmarca Cuatro Valles.

No faltará el homenaje a los presidentes de Cuatro Valles. Pedro Fernández Álvarez, Cipriano Elías Martínez Álvarez (a título póstumo), Celestino García Suárez, Mª Carmen Mallo Álvarez y José García Álvarez, actual presidente, recibirán el reconocimiento con la intervención de Jesús Darío Suárez González, alcalde de Los Barrios de Luna. Un ágape e intervención musical a cargo del pianista Sergio Carro Fernández cerrarán el acto.

Con motivo de esta conmemoración se inaugurará la exposición Cuatro Valles. 30 años de proyectos en el territorio.