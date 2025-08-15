Bodega Palomares, innovar desde la tradición

La de Bodega Palomares es una historia que hunde sus raíces en la más profunda tradición vinícola de la zona de Valdevimbre, y que ha crecido afianzada en dos principios: la fidelidad al legado recibido tanto en variedades como en cuidado de los viñedos, y la innovación no sólo acogiendo las herramientas tecnológicas y de análisis que impulsan la calidad de sus vinos, sino dando forma a nuevas propuestas que el mercado ha acogido de manera excepcional. Desde la base del Prieto Picudo, el Verdejo y el recuperado Albarín, la bodega familiar ha desarrollado (y sigue ofreciendo nuevas propuestas) una gama que abarca todas las exigencias del consumidor de vino. Desde los existosos dulces Impresiones a la joya de la corona de la casa, el reserva Carmen (en honor a la madre), de viñas centenarias cultivadas en rastra y acunadas 24 meses en barrica nueva de roble francés. Desde los clásicos rosados de la zona, que con los años y las directrices de la denominación de origen han ganado sutileza y matices, a los tintos que evolucionan hasta ofrecer toda su expresión en el envejecimiento. No se quedan atrás los blancos, ni la apuesta por el muy valorado Albarín.

Una historia que cumple sesenta años desde que Nicolás Rey fundara la Bodega Palomares, el inicio de un camino de elaboración y comercialización en el que pronto apostó por el avance tanto en los viñedos como en la bodega. Ubicada en la tradicional zona vinícola de Valdevimbre, y con sus tres hijos (Ángel, Jesús y Roberto) al frente de la nueva etapa del negocio, la empresa ha estado siempre implicada y ha sido impulsora de lo que hoy es la brillante realidad de la DO León, y su empeño en lo estricto de los procesos para lograr al final la mejor calidad de las botellas que salen al mercado.

Desde los viñedos a las histórias cuevas de Valdevimbre, Palomares aúna una larga tradición familiar con las mejores herramientas para adaptar su vinos a los gustos de los consumidores actuales, sin perder la personalidad de sus orígenes.

Dirección: Calle Los Palomares, 6, 24230 Valdevimbre — León Teléfono: 987 304 218, palomares@bodegapalomares.como