En los dominios de la Prieto Picudo

Gordoncillo es la vida entera del vino. Y Gordonzello, la que mejor la cuenta, la gran bodega referente de la DO León y del enoturismo provincial. Se abre una botella y hay un mensaje rumbo al lugar donde serás feliz. Porque en esa simbiosis perfecta, memoria del pueblo y futuro en la bodega, y empresarial y sociocultural, la actividad se proyecta hacia dentro y hacia fuera y la visita se convierte en una experiencia a repetir. Todo el que va a Gordonzello, vuelve. Será por algo. Porque se intuye que quedan cosas por ver y porque, seguro, verá que hay actividades programadas durante todo el año. En un enclave y unas instalaciones espectaculares. Y se abre el telón diario y surge el paisaje de la cultura del vino, de las viñas, lo rural, lo gastronómico, muy musical siempre, fiestas, actuaciones, eventos y demás citas que componen un calendario que enlaza verano con verano. Y así han pasado 30 años en los que Bodegas Gordonzello sintoniza con el municipio y lo pone en el mapa del mundo del vino con nombres propios infalibles.

No obstante, según explica José Manuel Fernández Pastor, gerente de Bodegas Gordonzello, «este año no se celebrará la tradicional Noche de las Estrellas. La decisión se adopta como muestra de respeto tras la tragedia de los incendios que han afectado a la provincia», indica. Sí que este viernes, 22 de agosto, tendrán lugar en sus instalaciones dos citas destacadas: por un lado, las Jornadas Cárnicas en el espacio gastronómico Entrecepas Sabores, que ofrecerán un menú especial con la carne como auténtica protagonista; y por otro, la Noche Remember, a partir de las 23 horas, una velada musical en la sala de elaboración pensada para el disfrute de todas las generaciones.

El domingo 24 de agosto será el último día de apertura de la terraza de verano, pero la actividad sigue todo el año. «Es posible conocer sus instalaciones a través de una visita guiada y la cata de tres vinos, la historia de un proyecto que ya suma tres décadas de trayectoria y unos vinos reconocidos internacionalmente», avanza Fernández Pastor. Entre estos galardones destaca el reciente Gran Arribe de Oro concedido a Gurdos, que lo acredita como el mejor rosado de España y Portugal en los prestigiosos Premios VinDuero-VinDouro. Además, el espacio gastronómico Entrecepas Sabores permanece abierto de jueves a domingo en horario de comidas, ofreciendo una propuesta enogastronómica que marida cocina tradicional con vinos de la casa.

«De manera paralela, Gordonzello se prepara para afrontar la campaña de vendimia, uno de los momentos clave en el viñedo. Con la llegada de septiembre, los trabajos en el campo marcarán el ritmo de la bodega, que volverá a celebrar a finales de mes su ya tradicional Fiesta de la Vendimia. Con estas iniciativas, Gordonzello combina respeto y compromiso con el territorio con mantener vivas las propuestas culturales y gastronómicas que la han consolidado como un referente enoturístico de León», remata Fernández Pastor.