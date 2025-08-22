l. u.

Mansilla es feria y fiesta, con las Medievales en julio, la Feria del Tomate en agosto, las Fiestas patronales en septiembre (con la Peregrinación previa de la virgen del Gracia) y Feria de San Martín en noviembre; y es turismo patrimonial y es parada y descanso de peregrinos; y el gastronomía, al estilo Mansillés, el tomate y restaurantes de postín; y valedrora de la etnografía de los pueblos leoneses. Mansilla resuelve la historia de León. En esa encrucijada de varios caminos y antigua villa amurallada con trazado medieval que sirve de unión entre el Real Camino Francés y la Vía Trajana en el camino hacia Santiago de Compostela. Situada a 17 kilómetros de la ciudad de León y a orillas del río Esla, presenta atractivos más que suficientes para hacer una parada y recorrerla. Atractivos tanto de patrimonio histórico como culturales, paisajísticos, turísticos o gastronómicos. Etimológicamente, el nombre de Mansilla parece remitir a mansum: mansión, hospedaje, permanencia, asentamiento. La arquitectura típica mansillesa se resume en tres tipos de hitos arquitectónicos: Soportales. Pueden observarse en tres plazas porticadas: en las plazas del Grano, del Pozo y de la Leña. Molinos de empaque, como el de los Curas y El Redondal; los Palomares, junto al molino de los Curas y de la calle Olleros, al amapro de la muralla. Y ahí se abre otra referencia. Las Murallas de Mansilla, anteriores a la repoblación, en 1181. La muralla medieval corresponde con el antiguo trazado urbano de la villa, en un recinto de veinte hectáreas de planta rectangular. Quedan restos de 4 puertas principales y 2 secundarias, así como 5 cubos almenados. La muralla es alta y gruesa (algunos tramos tienen más de 14 metros de altura y hasta tres metros de espesor), construida con canto rodado y cal, y coronada con almenas sin saeteras. El recinto amurallado fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1931. La muralla deja paso por la puerta Concepción, la mejor conservada de este recinto, también de Santa maría, que abre la villa por la Calzada Romana, proyección d ela grandeza imponete de Mansilla; la Puerta Castillo, que sujeta el paso del camino Francés, puerta principal de entrada al enclave; y el Postigo, el acceso trasero que deja vistas inigualables al Esla, a su ribera, al cordón fluvial de atardeceres de catálogo.

Está en Masnilla el convento de San Agustín, que impulso el Almirante de Castilla en 1491, de la orden agustina desde 1500; alberga la capilla de los Villafañe, legado plateresco, de Juan de Badajoz. Hoy es sede del museo de los Pueblos Leoneses., donde trres mil piezas dan forma a la historia etnográfica de León. Los que es León se ve en Mansilla. Quien va a Mansilla puede maravillarse por la iglesia de San Martín del año 1220 (siglo XIII). La Iglesia de Santa María, la primera del enclave, luego rebosante con otros cinco templos (san. Miguel, extramuros; San Lorenzo, San Nicolás, San Juan y San Pedro, y San Martín, intramuros. A la Virgend el Gracia le rinde devoción Mansilla, y al albergue de la ermita donde la villa celebraba esta advocación. El edificio actual, de ladrillo con bandas de mampostería, acoge una preciosa talla de la Virgen de Gracia restaurada en 1950 por Víctor de los Ríos, después de un incendio ocurrido a finales del XIX.

Para entrar en Mansilla desde el norte se cruza el Esla; y un puente imperial de ocho bóvedas de cañón y sus más de 140 metros; en el siglo XII ya había muestras de la grandeza de esta villa, y es icono del Camino de Santiago rumbo a la capital leonesa.

El que va a Mansilla, cabecera de unos de los dichos leoneses más populares, puede acomparra la preregrinación d ela virgen de Gracia, cada primer domingo de septiembre, desde la iglesia del Mercado, en León, hasta la ermita, con ofrendas de flores y frutos de la tierra. El que va a Mansilla puede hacerlo en las fiestas patronales, e que reúnen uno d elos grandes repertorios orquestales y verbeneras de la provincia leonesa. El que va a Mansilla no puede faltar a la cita del 11 de noviembre, feria ancestral, popular y ganadera, de cabeza de comarca, que llegó a aglutinar las esperanzas de un territorio para sacar cuartos a los rebaños cuidados con esmero durante la primavera y el verano. Ahora es Multisectorial. También es conocida por la degustación del bacalao al estilo mansillés, durante esas jornadas. La feria atrae cada año a miles de visitantes procedentes de toda la provincia. El que va a Mansilla no dejará de degustar su tomate, con una feria cumbre en fechas próximas de agosto. El que va a Mansilla.