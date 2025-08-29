Astorga, capital del cine español

Consolidado y referente. El Festival de Cine de Astorga celebra su 28ª edición formando parte de pleno derecho de la cartelera anual del cine español. Compromiso y pasión por el séptimo y amor por la cultura son los ingredientes iniciales para hacer ineludible esta cita que se desarrollará del domingo 31 de agosto al 7 de septiembre. La presencia de nombres de primer orden del cine a nivel nacional no hacen sino corroborar que el interés del festival por ofrecer una programación de máxima calidad se ve correspondido por los protagonistas, esto es actores, directores, productores, medios y demás componentes de esta industria cultural que se muestran encantados tanto de disfrutar del propio evento como de todo lo bueno que tiene Astorga. Salva Reina y Kira Miró son la gran demostración de que el Festival apunta a lo más alto para elaborar su programación. Y de hecho otros nombres ilustres más componen un auténtico dream team del cine español con cita en Astorga.

Según explica el propio alcalde de Astorga, José Luis Nieto, «es un evento que refleja la pasión, la creatividad y la innovación que caracterizan a nuestra querida ciudad. En cada edición, nos esforzamos por ofrecer un espacio donde el cine no solo sea entretenimiento, sino también una herramienta de reflexión, cultura y unión entre todos nosotros. Nuestro objetivo es que este Festival llegue a todos los públicos, promoviendo un amplio panorama de la cultura cinematográfica y fomentando la formación, la creatividad y la innovación con cada una de sus propuestas». De igual forma, desde la concejalía de Cultura, en la figura del concejal Tomás Valle, se incide en estos aspectos hasta el punto de anunciar que «nuestro festival se ha consolidado como referente nacional. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, así lo ha considerado y nos ha elegido como Festival Colaborador en la preselección de los Premios Goya en el apartado de Cortometrajes. ¡Un motivo de orgullo para todos!», afirma, lo que da buena cuenta del salto cualitativo que supone. El Festival de Cine de Astorga, como gran referente de los cortos elevados a la categoría de género, proyectará los filmes ganadores de la edición anterior y se proyectan cortometrajes destacados. Así,

El Monstruo de la Fortuna, Chiquita Piconera, La Piscina Vacía y La Ley del Más Fuerte son algunos de los títulos que fueron reconocidos con premios en diferentes categorías. Uno de los capítulos más destacados del festival siempre es el Premio de Honor, que esta vez tendrá en Kira Miró todo el reconocimiento a su carrera, destacada tanto en cine como en televisión. Si ahora participa en exitosas series de actualidad como Machos Alfa, su carrera cuenta con hitos del nivel de haber trabajado con Pedro Almodóvar (Los abrazos rotos) o Alex de la Iglesia (

Crimen ferpecto). El reconocimiento a Kira Miró comienza con la proyección de Todos lo hacen, película del 2022 de Martín Cuervo, en la que cuatro parejas reciben una invitación para pasar un fin de semana en el hotel donde se casaron. Lo que no saben es que el anfitrión quiere chantajearles. Y mucho menos que, al día siguiente, aparecerá muerto. Será el viernes a las 18.00 horas en la Biblioteca Municipal. Igualmente, el sábado a las 12.30 horas tendrá lugar el encuentro con la prensa del Premio de Honor en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Y a las 21.00 horas el descubrimiento de la Estrella. A las 21.30 del sábado 6 será la gran gala final, presentada por Arturo Martínez y Natalia Turrado. Ahí se presentará un jurado formado en esta ocasión por Sarita Ortiz, José Luis González, Lucía Lahorra, Mati Jáñez, Alejo Ibáñez y Javier Azores. El domingo será el turno de Salva Reina, actual Premio Goya como mejor actor de reparto 2025, que presenta por primera vez en Astorga Prohibido echarle cacahuetes al mono. Comedia al puro estilo stand up comedy, con el carisma y habilidad de este actor para conectar con el público. El martes 9 de septiembre se proyectarán los cortos premiados. Daniel Sánchez Arévalo, Eulalia Ramón o Javier Fesser son algunos de los nombres ilustres cuyos cortos concursarán en el presente festival.