Carnicería Alcorte: carne con marca propia

Alcorte siempre lo ha tenido claro: ofrecer al cliente la máxima calidad. Y en esa apuesta decidida por ofrecer el mejor producto, también de cercanía, ha unido su camino con el de tres ganaderos de Villavante, Felipe, Santiago y César para desarrollar un proyecto en la zona del Órbigo que tiene a la carne de Angus como referencia.

Considerada por sus cualidades como muy jugosa, tierna, de intenso sabor y alta calidad, Alcorte pretende a través de su implicación en «Angus del Órbigo» canalizar un producto que tiene su origen en la zona con esta raza de vacuno en el que el cuidado abarca la máxima expresión, con los animales criados en fincas propias y alimentados también con cosecha propia de cereal y un pasto natural que tiene como resultado una materia prima excepcional, sana y también sabrosa.

La apuesta por la raza Angus junto a Felipe, Santiago y César supone para Víctor, el reforzar las señas de identidad de la marca Alcorte, una carnicería que no solo es un establecimiento donde se adquiere carne, la mejor, también en el que desde el origen de esta el cuidado es óptimo.

Por eso junto a «Angus del Órbigo» ha establecido una estrecha colaboración en la distribución de un producto que llega al consumidor en diferentes presencias. Desde la carne madurada con la mejor expresión en los chuleteros hasta la elaborada con esta deliciosa carne de ternera en hamburguesas, cachopos, fajitas, brochetas, rellenos, roastbeef o a través del embutido.

Esa apuesta por la calidad también es la de contribuir al desarrollo local con la implicación de un proyecto como el de «Angus del Órbigo», de cercanía (los animales pastan a apenas 30 kilómetros de la tienda) y con unos ganaderos cuya mayor preocupación es que ese cuidado del animal se traduzca después en un producto de calidad, la máxima.

Y que prepara también a día de hoy un nuevo camino en este caso con otra raza de vacuno como el Wagyu. Repitiendo los mismos mecanismos que con la Angus, para que el cliente también pueda disfrutar de ella.

Y adquirirla de manera presencial en el establecimiento de Alcorte en la Avenida de los Reyes Leoneses, 15 (Eras de Renueva), a través del su número de teléfono o en su página web. Para envíos a León ciudad, la provincia, España... y el resto del mundo.