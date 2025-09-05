Deporte a 6 kilómetros de León

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

A tan sólo seis kilómetros de la capital leonesa, el municipio de Villaquilambre se esfuerza por ofrecer a los más deportistas una amplia gama de posibilidades donde practicar actividades físicas y al aire libre.

Además de las ya conocidas instalaciones, como el polideportivo, que acoge actividades acuáticas, gimnasio, canchas de futbito, pádel o frontón; el carril bici, que conecta el parque de la Candamia con Villanueva del Árbol; el campo de fútbol de El Egido y Villaobispo; o la pista de pumptrack, para los más valientes; el Consistorio trae este año novedades en lo que al ámbito deportivo se refiere.

En el caso del pumptrack, propuesta de las pioneras en la provincia leonesa, tras los trabajos acometidos, se puede observar el resultado final de la actuación, gracias a los cuales, la instalación ha mejorado tanto su imagen como la seguridad para su utilización. De igual modo, al haber culminado la urbanización de toda la finca, se ha generado un espacio de descanso y disfrute para los usuarios.

Los taludes perimetrales de la pista han sido hormigonados y revestidos con una malla de césped artificial. También se ha creado una zona adoquinada, con un amplio alcorque continuo en el que se han plantado cuatro abedules (Populus alba «Pyramidalis) y se han incorporado elementos para el descanso de los usuarios de la instalación.

Estas actuaciones se han complementado con la instalación de un aparca bicicletas para que los usuarios puedan dejar en condiciones de seguridad las bicicletas, así como una estación de reparación de las mimas para cubrir la reparación de pequeñas averías y poder disfrutar del circuito.

El Ayuntamiento de Villaquilambre lleva meses trabajando para habilitar un espacio recreativo de entrenamiento de piragüas y salvamento. «Aunque la puesta en marcha ha sido inminente, queremos mejorar el lugar con zonas de embarcamiento», han recalcado.

Desde el Consistorio se está trabajando en convertir este municipio en un referente de la calidad de vida facilitando a sus habitantes formas de ocio saludables. Dentro de esta estrategia, Villaquilambre está trabajando en la promoción y desarrollo de los deportes y actividades relacionadas con el medio acuático, en estrecha colaboración con clubes deportivos y federaciones.

Convencidos del excepcional potencial del río Torío a su paso por el municipio, se están dando los primeros pasos desde el punto de vista administrativo, así como colaborando con dichos clubes en las labores de limpieza y desbroce de la zona para que se convierta en espacio multideporte y de ocio.

También se está trabajando para ofrecer, próximamente, un club de tenis de concesión pública y gestión privada.

Y es que Villaquilambre es «un paraíso para practicar deporte al aire libre, dada su cercanía a la capital», han declarado desde el Consistorio.

El municipio, que ya es de sobra conocido por su gran oferta de instalaciones para practicar actividades físicas, ha cerrado la estación estival con una original propuesta para poner el broche final a la piscina de verano de este año 2025. Celebraron la «pisci can», donde invitaron a los perros a darse un chapuzón junto a sus dueños y se realizaron muestras de adiestramiento.

Aunque no se trata del fin de la piscina, solo de la piscina abierta. La cubierta de Villaobispo seguirá funcionando durante todo el año e incluso ofreciendo cursos de natación para todas las edades, «una actividad muy demandada».

Con precios asequibles y a partir de bonos o pagos al día, las instalaciones son de uso público y están abiertas para todo el que quiera disfrutar de las mismas.

El Ayuntamiento de Villaquilambre apuesta por una firme y contundente oferta de actividades deportivas e invita a sus habitantes y a los de los municipios colindantes a crear una comunidad que apueste por el ocio de manera saludable y al aire libre.