Restaurante El Pradillo: Tradición, calidad y buen gusto

Platos elaborados con la máxima profesionalidad y mejor esmero, buena mesa y mantel, productos de alta calidad y una atención exquisita convierten el día a día del restaurante El Pradillo en una experiencia culinaria de lo más gratificante para cualquier comensal. Desde Arcahueja en la calle el Molino donde en el año 2001 Sari y su marido Roberto decidieron plasmar su saber culinario y gastronómico, este establecimiento ofrece seis días a la semana unas enormes posibilidades para el deleite de todos los paladares. Probando y saboreando cualquiera de sus más de 25 platos bien sea a la carta o en unos menús del día que no se repiten nunca a lo largo de la semana ni del mes, algo que sin duda es de apreciar. Comida de siempre con el toque de El Pradillo a cargo de las manos y saber de Sari en la cocina que se trasladan a la mesa salvo los martes, día de descanso.

Abierto desde las ocho de la mañana para disfrutar de un buen desayuno o reponer fuerzas a lo largo de la jornada para llegar a la hora de comer (cenas solo viernes y sábados) tanto en el comedor, amplio con capacidad para cien personas, o en la terraza (con calentadores eléctricos). Cualquier lugar es ideal para saborear desde sus chuletones al pulpo a la brasa pasando por la cazuelita El Pradillo. Especialista en pescados y carnes, el restaurante El Pradillo ofrece la oportunidad en el primero de degustar del sabroso chuletón de vaca vieja, el entrecot de ternera, la paletilla de lechazo o las diferentes elaboraciones y presentaciones del solomillo. Y en lo referido a los pescados desde la merluza al rodaballo pasando por el bacalao y el rape. Con materias primas de primera calidad y una exquisita elaboración en los fogones que se trasladan a un cuidado servicio.

Para que la experiencia gastronómica, particular, en grupos, bodas, comuniones o bautizos sea la mejor. Con el sello de calidad y la experiencia que lleva la firma del restaurante El Pradillo.

Dirección: Calle Molino, 1. Arcahueja Teléfonos: 987 269 022 y 987 269 032 Web: www.elpradillo.com