Restaurante Ruta 987: El mejor sabor a la parrilla

El restaurante-parrilla Ruta 987 ofrece desde hace año y medio en la localidad de Ribaseca un completo y exquisito repertorio gastronómico para todos los gustos y paladares. Y con la parrilla como uno de sus sabrosos y grandes atractivos.

A la parrilla sabe mejor. Para ejemplo el restaurante Ruta 987. De la mano de César y Pablo ha logrado en apenas año y medio convertirse en todo un referente de la buena gastronomía con sello leonés. Ubicado en Ribaseca y con la parrilla como uno de sus estandartes, el restaurante Ruta 987 es mucho más, un establecimiento en el que la buena mesa está asegurada con platos de primera calidad, una elaboración exquisita y una atención sobresaliente.

La parrilla es una de sus especialidades. Y las carnes con las que el comensal puede disfrutar proceden de razas del norte, de Portugal y Galicia. Una materia prima de primera calidad que también cuenta con un cuidado proceso de maduración no inferior a los 60 días. Un maridaje perfecto para dar como resultado una propuesta culinaria excelsa en todos los sentidos.

Junto a la parrilla también existe la posibilidad de un menú diario y otro de fin de semana, variado y siempre con las mejores materias primas en la que la comida tradicional, también en la carta, y con el toque particular de la cocina de Ruta 987, es una de sus grandes apuestas.

El producto de temporada es también un condimento importante. Lo mismo que desde el mes de octubre con los primeros días del otoño, el sabroso y reconstituyente cocido leonés todos los martes. Los desayunos para iniciar el día con la mejor energía son también otro de sus estandartes con las tostas como uno de sus productos más demandados por los clientes.

Hamburguesas, pizzas, sandwich o bocadillos también son parte de una propuesta gastronómica para todo tipo de gustos y paladares.

Abierto todos los días de nueve de la mañana a seis de la tarde y los viernes y sábados hasta las doce der la noche, Ruta 987 cuenta también con dos acogedoras terrazas, una de ellas tipo chillout donde en época estival se realizan conciertos los viernes.

Entre la variada y deliciosa propuesta de este establecimiento tampoco puede faltar la opción para llevar. Ruta 987 es también especialista en catering y eventos. Para cualquier día o época del año y acontecimiento.

Dirección: Cam. León 9, Ribaseca Teléfono: 987 283 728 Whatsapp: 618 347 063 Web: www.gruporuta987.com