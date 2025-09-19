Restaurante El Hórreo: un emblema de la gastronomía que alcanza los 25 años

El 20 de septiembre de 2025, es decir mañana, volverá a marcarse en el almanaque con las mismas letras de oro que aquellas primeras, porque cumplir un cuarto de siglo haciendo lo que a uno más le gusta es el mejor de los regalos. Y Paulino disfruta cada vez que ofrece uno de los pescados y mariscos que compra con mimo en Las Rías Baixas de Vigo, en Asturias, Huelva o Almería.

Para cuando Paulino Tascón e Ignacia Gutiérrez decidieron poner en marcha El Hórreo, ambos tenían ya una amplia experiencia, de casi dos décadas, en el sector de la hostelería de calidad y con el buen trato como fuente de inspiración. Por esa razón, el hecho de contar con un salón para eventos con una capacidad de 150 comensales y con otro salón con otras setenta plazas no ha sido un obstáculo por el tamaño, sino todo lo contrario, una oportunidad para ofrecer sus cuidados platos, en carta y en distintos menús para todos los gustos.

El matrimonio de Paulino e Ignacia ha sabido además transmitir a sus hijos lo mejor de sus conocimientos. En efecto, María del Pilar y Jorge (desde la cocina) y Paulino, hijo, (en el comedor) han absorbido lo mejor de sus progenitores para mantener la calidad en los platos y el saber hacer en el trato con el cliente. Con una cuidada carta de pescados y mariscos y con una bodega también pensada para la oferta culinaria, El Hórreo de Mansilla se ha convertido en estos 25 años en la mejor referencia de la gastronomía leonesa, sin olvidar los productos del mar. Siempre con una sonrisa en los labios, Paulino recibe a los clientes libreta en mano y con la agilidad de un juvenil hace que visitar El Hórreo sea siempre un placer.

Y, lo que es más importante, transmite la profesionalidad perdida en otros lugares y ha logrado que sus hijos sigan sus pasos para alcanzar el siguiente hito que se presenta, los 30, los 40 o los 50 años de un restaurante convertido en un emblema de Mansilla de las Mulas y de toda la provincia de León.

Dirección: Avenida de la Constitución, 87. Mansilla de las Mulas Teléfono: 987 310 130 E-mail: info@elhorreo.com