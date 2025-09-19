Confitería Santa Cecilia: el sabor más dulce con sus rosquillas de San Froilán

Por San Froilán no pueden faltar las deliciosas y sabrosas rosquillas a las que el patrón de León le da nombre. Y que desde el obrador de la Confitería Santa Cecilia deleitan miles de paladares por estas fechas en las que el otoño toma el relevo al verano y donde la vida necesita un bocado dulce.

Con una presencia exquisita y un sabor que eleva al séptimo cuelo estas joyas confiteras con el sello de un establecimiento que en Benavides de Órbigo y León abre cada día sus puertas a los más dulces placeres que da la vida, las rosquillas de San Froilán se convierten en la propuesta que abandera la oferta de un establecimiento en el que abrir sus puertas significa hacerlo a un paraíso de sabores... y durante todo el año. Por eso el sabor más dulce, artesanal y tradicional tiene en Confitería Santa Cecilia su mejor expresión. La masa con la que desde hace generaciones este establecimiento, primero en Benavides de Órbigo y desde el 2014 también en León, elabora cada uno de sus productos, un deleite para todos los paladares.

Generación tras generación esa pasión por el dulce ha quedado impregnada en cada tarta, pastel, bombón, pasta, hojaldre, brazo gitano, rosquilla y un largo etcétera de exquisitas razones para llevarse a la boca. Y todo con una receta que ha pasado de padres a hijos, luego a nietos y así sucesivamente. Una marca de calidad que los clientes reconocen y valoran y que sin duda alguna son el mejor exponente promocional de esta confitería.

Con la tarta Santa Cecilia como estandarte, esta confitería convierte cada dulce en una experiencia deliciosa. Empezando por sus cremas. Y es que ese elemento tan esencial en cada tarta o pastel es cuidado hasta el más mínimo detalle en el obrador de Santa Cecilia para elevar a una dimensión excelsa cada bocado. Y siguiendo por el hojaldre, también con un toque propio que tantos elogios despierta.

Elaboraciones diarias durante todo el año como las tartas, el brazo de gitano, las pastas o los pasteles así como las de temporada como las torrijas que han sido las más recientes, pero también el roscón de Reyes en Navidad o las sabrosas rosquillas de San Froilán que desde su obrador ya pueden degustarse coincidiendo precisamente con la próxima celebración del patrón de León. No hay excusa para no pasarse por alguno de los dos establecimientos para deleitarse y adquirir unas joyas de dulce que sin duda hacen la vida mucho más sabrosa... y feliz.

Dirección: Gran Vía de San Marcos, 15 (León). Tlf: 987 228 302 / Avenida del Órbigo, 22 (Benavides de Órbigo). Tlf: 987 370 455

