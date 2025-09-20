Castilla y León tiene su propio Hogwarts: el castillo de Gaudí que parece sacado de Harry Potter

La cripta subterránea, la imponente fachada de torres circulares y los vitrales modernistas muestran por qué el Palacio Episcopal de Astorga parece salido del universo de Harry Potter.@avionesenpapel

Un vídeo de apenas 30 segundos ha bastado para que miles de personas descubran lo que en Castilla y León parecía un secreto bien guardado. Con más de 224.000 visualizaciones, el creador de contenido David García (@avionesenpapel) ha hecho viral el Palacio Episcopal de Astorga, presentándolo como "un castillo que podría estar en una película de Harry Potter". Y razón no le falta.

Este edificio diseñado por Antoni Gaudí, mezcla de castillo de cuento, iglesia gótica y mansión encantada, parece sacado de una saga de fantasía. Torres puntiagudas, ventanales con vidrieras de colores y un foso cruzado por un puente son solo el principio.

El Palacio Episcopal de Astorga: cuando Gaudí construyó un castillo fuera de Cataluña

Este es uno de los pocos proyectos que el genial arquitecto catalán desarrolló fuera de Cataluña. Tras el incendio que destruyó el anterior palacio episcopal, Gaudí fue llamado para diseñar un nuevo edificio en 1889. Aunque no pudo terminarlo personalmente por disputas con el cabildo, su estilo es inconfundible: piedra gris, formas góticas, toques modernistas y una distribución de espacios que mezcla lo litúrgico con lo fantasioso.

Lo que sorprende no es solo su fachada, sino el interior. Como lo describe David García en su vídeo viral: "Ventanales con vidrieras de colores, preciosas capillas, enormes arcos y salas que parecen sacadas de una peli de fantasía". Incluso añade: "Y si bajas al sótano aparece una cripta que podría ser perfectamente la mazmorra de Hogwarts."

La viralidad que convirtió un palacio en Hogwarts

Con planos cuidados y un relato cercano, García ha capturado la esencia de este palacio como escenario de cuento. "Por fuera parece de cuento, con sus jardines, sus enormes torres y hasta puentes que cruzan lo que parece un foso", resume mientras recorre su exterior. En cuestión de días, el vídeo se volvió un fenómeno entre fans de Harry Potter, arquitectura fantástica y escapadas con encanto.

La estética neogótica, la atmósfera solemne y los espacios que juegan con la luz hacen del Palacio de Astorga una experiencia inmersiva. Y su inesperada conversión en símbolo viral de lo fantástico ha hecho que hoy una nueva generación lo descubra y comparta desde redes.

Cultura mágica en el corazón de Castilla y León

Este tipo de tesoros suele pasar desapercibido en las guías turísticas convencionales. Sin embargo, Castilla y León está repleta de joyas que parecen sacadas de otro mundo, y esta es, sin duda, una de las más imponentes. La ciudad de Astorga, con su herencia romana, su catedral gótica y este palacio imposible, se ha colado en el radar de viajeros que buscan algo más que monumentos.