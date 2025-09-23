El bosque a media hora de León que se ha hecho viral por parecerse a Narnia y enamora cada otoño

El Faedo de Ciñera, declarado el bosque mejor cuidado de España, ofrece un recorrido entre leyendas, pasarelas y paisajes otoñales que parecen sacados de un cuento.@belenchi_1983

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Con la llegada del otoño y el cambio de color en el paisaje, el Faedo de Ciñera se consolida como uno de los destinos naturales más compartidos (y deseados) de la provincia de León. Ubicado a apenas 40 kilómetros de la capital, este hayedo centenario destaca no solo por su biodiversidad y su historia, sino por cómo ha logrado captar la atención de nuevas generaciones a través de las redes sociales.

No es un lugar nuevo, ni un secreto revelado de repente. En 2007, ya fue nombrado oficialmente el bosque mejor cuidado de España.

Poco después, su valor educativo quedó reflejado en el libro 'El Faedo de Ciñera, bosque mejor cuidado de España', editado por el AMPA del Colegio San Miguel Arcángel, en una iniciativa galardonada por el Ministerio de Medio Ambiente. A través de dibujos, textos e investigación infantil, el bosque se convirtió también en aula al aire libre.

Ya en clave internacional, el hayedo saltó a las páginas de National Geographic, que destacó su valor paisajístico y simbólico, acercando su singularidad a un público global.

Faedo de Ciñera: el bosque mágico que todos quieren visitar

Pero lo que ha ocurrido en los últimos años es distinto. Cada otoño, el Faedo de Ciñera se convierte en uno de los escenarios naturales más compartidos en redes sociales. Instagram, TikTok y canales de viajes se llenan de imágenes del hayedo teñido de tonos ocres, rojizos y dorados, captadas por excursionistas, fotógrafos y usuarios en busca del otoño perfecto. Y muchos coinciden: no hace falta irse a Canadá para vivir un bosque de cuento, porque está aquí, a media hora de León.

Cargando…

El recorrido, que parte del pueblo de Ciñera de Gordón, es sencillo, bien señalizado y apto para cualquier visitante, independientemente de su experiencia en senderismo. Solo se necesita calzado adecuado, algo de abrigo y ganas de caminar sin prisa. Durante el trayecto, el sonido del arroyo Villar, el crujido de las hojas y la humedad del bosque componen una experiencia sensorial que no necesita más artificios.

Cargando…

Cargando…

Aunque el entorno se puede visitar durante todo el año, es entre finales de septiembre y noviembre cuando alcanza su máximo esplendor. La mejor hora para recorrerlo es a primera hora de la mañana o al final de la tarde, cuando la luz natural atraviesa el follaje y realza los colores del paisaje.

Y si te queda tiempo en la zona, puedes completar la jornada con una visita a las Cuevas de Valporquero, un espectáculo geológico muy próximo, o disfrutar de la gastronomía local con una parada en Casa Ezequiel, en Villamanín, donde sus embutidos tienen fama más que justificada. Una recomendación infalible, de Belén Fernández, @belenchi_1983, influencer de viajes.