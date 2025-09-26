Panadería Flecha 1957 endulza la vida con las Rosquillas de San Froilán, el sabor de León

Flecha 1957 es el mejor ejemplo de que un proyecto debe nacer para perpetuar su esencia en el tiempo. En este caso a punto de llegar a las siete décadas de historia. De sabrosa historia que en su tercera generación tiene a Daniel como referente. El de un concepto de negocio que permite también la degustación de sus deliciosas elaboraciones en un espacio de cafetería.

Su filosofía no se basa en grandes producciones, sino llegar hasta donde su masa madre le permite. Mezclando tradición e innovación fruto del bagaje de 70 años y la inquietud por la excelencia que tiene a día de hoy a Daniel Flecha como referente y embajador de la familia en diversos certámenes nacionales e internacionales donde ha logrado logrando el galardón de campeón de España en Intersicop (2019) y el título de campeón del mundo de panadería en Sigep (2023).

En esta ocasión y para unas fechas tan señaladas en León Daniel ha querido presentar la receta y proceso de elaboración de las rosquillas de San Froilán, originales de la ciudad de León y cuyo origen se debe a Santiago Pérez, fundador de la Coyantina y escuela Saper que regenta su hijo Don Alberto Pérez, maestro del que todos los que se dedican a este oficio en la ciudad han aprendido, referente en pastelería a nivel nacional llegando incluso a dar formaciones en el extranjero.

Unas rosquillas de San Froilán para las que en primer lugar hacen falta los ingredientes.

Para empezar con una producción acorde al consumidor con 250 mililitros de leche entera, 75 gramos de mantequilla, tres huevos tamaño M, 150 gramos de harina, 20 mililitros de ron, una pizca de sal, una cucharada de azúcar, aceite de girasol. Y para el glaseado: 125 gramos de azúcar glass, unas gotas de zumo de limón y dos cucharadas de agua.

Con ello se inicia ya el proceso de elaboración en seis pasos como apunta Daniel Flecha:

ÁNGELOPEZ

1. Calentar la leche, la mantequilla y el azúcar hasta que rompa a hervir, mezcla a la cual añadiremos la harina, la sal y empezaremos a remover para hacer una mezcla de masa escaldada homogénea.

2. Añadir los huevos poco a poco cuando tengamos todos después incorporamos el ron hasta obtener una masa blanda y homogénea.

ÁNGELOPEZ

3. Con una boquilla rizada del nº13 disponemos la mezcla anterior en una manga para escudillar las rosquillas sobre un papel siliconado.

4. Calentamos el aceite a 180º para ir friendo las rosquillas.

5. Vamos preparando nuestra glasa real mezclando el azúcar glass y casi toda el agua para no hacer grumos terminando de echarle el agua cuando esté homogénea, después de fritas bañamos nuestras roscas en dicha glasa.

ÁNGELOPEZ

6. Por último secamos nuestras roscas glaseadas en el horno a 90ºC durante unos minutos.

Y a disfrutar de esta delicia con dulce sabor a León tras los consejos de todo un campeón del mundo como Daniel Flecha.

ÁNGELOPEZ