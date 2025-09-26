Agenda de León: toda la programación hasta el 2 de octubre

VIERNES 26

MÚSICA

La Térmica Cultural. The Duet: Caminando por la Lírica. El dúo formado por la mezzosoprano Carolina Laurentiu Granja y la pianista Cristina Zabaleta presenta un viaje musical que atraviesa la riqueza del repertorio vocal desde el Barroco hasta el siglo XX. Interpretarán selecciones de Haendel, Bellini, Rossini y Gounod. A partir de las 20.30 horas.

Ciclo Musical «Órgano en la Catedral». Simone Webber (Italia). A partir de las 20.30 horas.

Cerezales del Condado. La Fundación Cerezales Antonino y Cinia (FCAYC) presenta Secuencia XII, una nueva intervención sonora de Secuencias, un ciclo de intervenciones sonoras en espacios. En esta ocasión tiene como compositora invitada a Gemma Luz Bosch, artista sonora residente en Holanda, junto a los vecindarios del Porma y el Curueño. Con la Secuencia XII, la artista continuará con su propia investigación en la que explora las posibilidades sonoras de las tierras locales para la construcción de instrumentos. Estos instrumentos serán activados a las 19.00 horas en el Soto de Ambasaguas de Curueño. El concierto, gratuito, requiere de invitación que ya se puede conseguir a través de la web de Fcayc.

XVIII Festival Internacional Celta Reinu de Llión. Startijenn. Conjunto que surge desde las mesas de la escuela a la que asisten sus miembros y que se caracteriza por la mezcla de instrumentos del folk bretón y rock. En su último álbum se animan a incluir poderosos momentos de rap, continuando con ese aire experimental que tanto les caracteriza, creando un producto diferente que rompe los esquemas del folk. A las 22.00 horas. Plaza Mayor de León.

Ilaria Sinicropi.DL

Fundación Eutherpe. Concierto piano solo: Ilaria Sinicropi (Italia). A las 19.30 horas. Sala Eutherpe. Programa: Domenico Scarlatti: Sonata in si min. k27. L. van Beethoven (1770-1827) Sonata op.53 Waldstein. 1. Allegro con brio. 2. Introduzione: Adagio molto. 3. Rondò: Allegretto grazioso. Frédéric Chopin (1810-1849) Polonaise-Fantasie op.61 Robert Schumann (1810-1856) Tre Romanze op. 28. 1. Sehr markirt (muy marcado). 2. Einfach (sencillo). 3. Sehr markirt (muy marcado). Giuseppe Martucci/G. Verdi: La forza del destino–fantasia da concerto.

LITERATURA

Presentación libro. El espejo de saliva, de Tomás Ortega. Instituto Leonés de Cultura. A partir de las 19.30 horas.

Ciclo Literariamente. El Instituto Leonés de Cultura (ILC) de la Diputación Provincial, la Fundación Cerezales Antonino y Cinia (Fcayc), la Fundación Manantial y el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid se han unido para presentar la primera edición de Literariamente. A partir de las 18.00 horas. Fundación Cerezales Antonino y Cinia. «Melancolía, introspección e identidad en el medio rural». Con Antonio Gamoneda, poeta y narrador, y Jesús Morchón, psiquiatra especializado en salud mental.

EXPOSICIÓN

Palabra. Festival Internacional de las Letras y las Artes. Exposición colectiva «El Arte de las Nubes». En torno a Ko Un. Con obra de Felix de Agüero, Francisco Redondo, Amaya Suberviola, Belén Sánchez Campos, José Fuentes, David Vimar y aNa María Loreto. Comisario: Pablo Martínez. A partir de las 20.00 horas. Galería Espacio E. Calle Azorín 22.

SÁBADO 27

MÚSICA

León Solo Música. Shinova, Repion, Embusteros, Dridri Dj y Kill Vir Dj. Palacio de Exposiciones de León. A las 19.00 horas.

X Festival de Habaneras Ciudad de Ponferrada. Teatro Bergidum de Ponferrada, a las 20.30 horas. Participan la Coral Polifónica de Ciudad Real, dirigida por la ucraniana Varvara Rostovska, y el Coro del Círculo Cultural Scalabitano de la localidad portuguesa de Santarém, dirigido por António Matias, además de los organizadores, la Coral Solera Berciana, que dirige Lucia Iglesias Silva. Organiza: Asociación Solera Berciana.

La Térmica Cultural. Zarramencho: «Es estrella o es lucero». Recorrido por la tradición musical de toda la geografía aragonesa: de las sierras y valles del Sistema Ibérico hasta el Pirineo, pasando por la ribera del Ebro, los Monegros… sin perder de vista territorios cercanos, como el Mediterráneo y Occitania. La voz y la percusión adquieren un protagonismo esencial en Zarramencho. El trabajo vocal se configura como el plato fuerte de la receta musical de Zarramencho, mediante un cuidadoso trabajo de las voces basado en la apuesta por polifonías poco convencionales. Desde las 20.30 horas.

León Street Music. Plaza del Grano. 13.00 horas. Gastón Zadoff y Manu Blanco (pop-rock), 14.00 horas. Alguien Más (pop–rock), 15.00 horas. Bel Prada (pop), 16.00 horas. Kaioshin (rap–trap), 17.00 horas. Malos Versos (rock urbano), 18.00 horas. Flaco Mamba (hip hop–trap-rap) y 19.00 horas. Hardcobo Dj. Dj set–Funk–Soul. Gratuito.

XVIII Festival Internacional Celta Reinu de Llión. Hevia. Artista que ha revolucionado la música celta a nivel internacional y el gaitero que más discos ha vendido en todo el mundo, con tres millones de copias. Ha conseguido discos de Oro y Platino en Italia, Hungría, Bélgica, Portugal, Dinamarca o Nueva Zelanda, entre otros países. Es inventor de la gaita electrónica, con Alberto Arias y Miguel Dopico. A las 22.00 horas. Plaza Mayor de León.

Fundación Eutherpe. Concierto dúo flauta y piano: Diogo Ferreira-flauta y Joana de Magalhães-piano (Portugal). A las 19.30 horas. Sala Eutherpe. Programa: Fernando C. Lapa. De Cuatro versos con la mirada suspendida. 1. A paz das águas… (La paz de las aguas). 4. do Miradouro. Luiz Costa (1879-1960) Sonatina para flauta y piano. 1. Allegro Moderato. 2. Scherzino. 3. Vivo. Paulo Bastos. Cinco quadros para Alice. 1. Down, down, down. 2. White Rabbit. 3. Who am I then? 4. Do cats eat bats? 5. Off with her head! Francis Poulenc. Sonata para flauta e piano. 1. Allegro malincolico. Joly Braga Santos. Peça para flauta (pieza para flauta). Miguel de Olivera Carvalho.Vibrações. Pieza compuesta y dedicada al dúo específicamente para este programa. Gabriel Fauré. Fantasie pour flute e piano Op.79.

LITERATURA

Palabra. Festival Internacional de las Letras y las Artes. La palabra y los límites querido Alberto. Con Ray Loriga y Benjamín G. Rosado. A las 17.15 horas Palacio del Conde Luna. Presentación de la novela de la Colección Leteo «Querido Alberto» con el autor Alberto Ávila Salazar. A las 18.45 horas. Palacio del Conde Luna.

DOMINGO 28

INFANTIL

La Térmica Cultural. Bululú Actividades Infantiles: Cambia el cuento. El espectáculo comienza con una pequeña presentación del cuento, en este caso la Bella y la Bestia. Introduciendo antes la dinámica del teatro foro, y acto seguido se representan tres escenas del cuento. En tres escenas de visualizan tres acciones envueltas en varios errores de buen trato y relación entre los dos personajes. Una vez finalizada la representación, y con el final inesperado en el que Bella decide salirse del cuento, empieza el debate con el público. A las 12.00 horas.

LITERATURA

Palabra. Festival Internacional de las Letras y las Artes. La Palabra Bombática. Cuentacuentos con la escritora Inma Muñoz. A las 12.30 horas. Salón de actos del Ayuntamiento de León. Calle Alfonso V. El Nuevo Lenguaje. Poesía sensorial con Julia Roig y Pablo Cerezal. A las 18.30 horas en el Museo Vela Zanetti. La Palabra Escuchada. Una aproximación al pensamiento de María Zambrano. Con Niño de Elche y Cristina Consuegra. A las 20.00 horas. Teatro El Albéitar.

MÚSICA

Fundación Eutherpe. Concierto piano a cuatro manos: Dúo Omonóos: Silvia Gatti y Gabriele Salemi (Italia). Programa: Cécile Chaminade Six Pièces Romantiques. I. Primavera. II. La Chaise à Porteurs. III. Idylle Arabe. IV. Sérénade d’Automne. V. Danse Hindoue. VI. Rigaudon. Maurice Ravel (1875-1937) Ma Mère l’Oye (Mi Madre, la oca). I. Pavane de la belle au bois dormant. II. Petit poucet. III. Laideronnette, impératrice des pagodes. IV. Les entretiens de la belle et de la bête. V. Le jardin féerique. Alfredo Casella. Pupazzetti (marionetas). I. Marcetta. II. Berceuse. III. Serenata. IV. Notturnino. V. Polka. Francis Poulenc. Sonata para piano a cuatro manos. I. Prelude. II. Rustique. III. Final. Sala Eutherpe. A las 19.30 horas.

LUNES 29

MÚSICA

38ª Festival de Música Española de León. Mar Morán (soprano) y Aurelio Viribay (piano). Canciones para Antonio Machado (150 aniversario de su nacimiento). Obras de J. Garcia Leoz, J. Á. Rodriguez Recio, J. Rodrigo, M. Asíns Arbó y estrenos de Jesús Legido y María José Cordero. Centro Cultural Unicaja. A las 19.30 horas.

MARTES 30

LIBRO

Ciclo de Conferencias «De Grecia y Roma a nuestros días. La herencia clásica de Occidente» de la Universidad de León. El eremitismo: un fenómeno de largo recorrido De la Antigüedad al Rey Planeta. La doctora en Historia del Arte por la ULE, Vanessa Jmeno, explorará el desarrollo del eremitismo cristiano desde sus orígenes en Mesopotamia, Siria, Egipto y Capadocia hasta su representación en el arte y la arquitectura del siglo XVI. Fundación Sierra Pambley. A las 19.30 horas.

LITERATURA

Palabra. Festival Internacional de las Letras y las Artes. La Palabra Declamada. Con Mariano Peyrou y Martha Asunción Alonso. Palacio del Conde Luna. A las 18.30 horas. Homenaje a Luis Miguel Rabanal. Lectura colectiva de ‘Postrimerías’. Salón de Actos del Ayuntamiento de León. Calle Alfonso V. A las 20.00 horas.

MIÉRCOLES 1

LITERATURA

Palabra. Festival Internacional de las Letras y las Artes. La Palabra Declamada. Recital con Miguel Ángel Vázquez y Aitor Francos. A las 17.30 horas. Palacio del Conde Luna. Palabra y Origen. Con María Lorenzo. A las 19.00 horas. Museo Vela Zanetti. La Palabra Perdida/La Palabra hechizada. Con Gustavo Martín Garzo y Gemma Solsona Asensio. A las 19.00 horas. Palacio del Conde Luna.

JUEVES 2

LITERATURA

Palabra. Festival Internacional de las Letras y las Artes. La Palabra declamada. Con Juan Carlos Abril y Fernando Jaén. 18.30 horas. Museo Vela Zanetti. La Palabra Amiga/La Palabra Alumbrada. Con Ernesto Pérez Zúñiga y Nuria Labar. Salón de Actos del Ayuntamiento de León. Calle Alfonso V. A las 20.00 horas.