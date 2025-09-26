Valdefresno: La Sobarriba en esencia

MIGUEL ÁNGEL ZAMORA

Valdefresno es la esencia de La Sobarria. Su paisaje es el típico de un páramo con suaves cerros, situada entre los ríos Porma y Torío, de ahí precisamente le viene su nombre: Supra Ripa, sobre los ríos.

Valdefresno limita con los terrenos de Tendal al norte, Villacil y Navafría al noreste, Villaseca de la Sobarriba al sureste, Sanfelismo, Arcahueja y Valdelafuente al sur, Corbillos de la Sobarriba al suroeste y Golpejar de la Sobarriba al oeste.

Históricamente el término se vincula a la ‘Hermandad de la Sobarriba’ , uno de aquellos movimientos populares nacidos para la defensa de los más débiles núcleos rurales frente a los cabildos urbanos.

Es el municipio de Valdefresno una tierra comba y reseca, de suaves cerros, que se extiende cercana a León, conformada geológicamente a modo de plataforma elevada entre los ríos Porma y Torío.

Las fiestas en el concejo de Valdefresno se centran en la Fiesta de la Sobarriba, celebrada a finales de julio, que incluye la procesión de los Santos Patronos de todos los pueblos de la zona y la participación de los pendones. Además, cada localidad del concejo tiene sus propias fiestas patronales a lo largo del año, como San Cornelio (16 de septiembre) y San Froilán (5 de octubre) en el propio Valdefresno.

El municipio en sí está integrado por 20 pueblos, a escasos kilómetros de León, esa proximidad hace que su historia, al igual que su presente, se cubran de las luces y sombras de la propia ciudad.

Son sus núcleos de población Arcahueja, Carbajosa, Corbillos de la Sobarriba, Golpejar de la Sobarriba, Navafría, Paradilla de la Sobarriba, Sanfelismo, Santa Olaja de Porma, Santibáñez de Porma, Santovenia del Monte, Solanilla, Tendal, Valdefresno, Valdelafuente, Villacete, Villacil, Villafeliz de la Sobarriba, Villalboñe, Villaseca de la Sobarriba, y Villavente. Todos ellos son conocidos para el leonés medio.

La población se sitúa a 10 kilómetros de la capital leonesa. El término municipal está atravesado por la carretera N-601, entre los puntos kilométricos 318 y 322, así como por la autovía A-60.

El relieve del municipio se caracteriza por el páramo situado entre los ríos Torío y Porma que continúa por el sur por el municipio de Villaturiel y comunica por el norte con la comarca de El Condado. La altitud del municipio oscila entre los 1.070 metros al noroeste del territorio y los 807 cerca de la ribera del río Porma. El núcleo urbano de Valdefresno se alza a 879 metros sobre el nivel del mar.

El escudo del Ayuntamiento de Valdefresno se ciñe a esta identidad en el Camino: En el cuartel derecho, el fresno, correspondiente al valle del fresno, que es topónimo de la cabeza municipal, se alza sobre el espacio en que campea la vieira de los peregrinos. En el cuartel izquierdo, el Corazón de Dolores de los Ayuntamientos del Voto a La Virgen del Camino y Pendón de Tierra. En el contorno, los 20 eslabones que representan los 20 pueblos.

El actual alcalde es Carlos Gutiérrez, del Partido Popular, gracias el pacto con Ciudadanos y Unión del Pueblo Leonés que se llevó a cabo tras las elecciones municipales de junio de 2019.

Dispone de terreno amplio y de cierto contraste que se hace explicito en el espacio de altozanos de la zona de La Sobarriba y otros núcleos de vega próximos al río Porma. No deja de ser en su mayoría un terreno seco, cercano a la ciudad de León, con una economía dedicada básicamente a la industria, ya que se caracterizan sus polígonos industriales y a la agricultura, cultivo de centenos principalmente, aunque en su patrimonio natural se puede encontrar una vegetación arbórea de chopos negros y numerosos prados y bosquetes que posibilitan la aparición de diferentes tipos de setas, siendo una de las mas apreciadas la conocida vulgarmente como seta de cardo. En el ámbito de la Sobarriba se encuentran manchas boscosas de roble que se contraponen a las hileras de chopos y paleras que, según la costumbre, se plantaron siguiendo los cursos de los regatos. Es éste un término que aparece mas concreto y definido, siendo citado desde el s.X, asi como formando parte de la jurisdicción de León.

El término es atravesado por un tramo del Camino de Santiago. En el Museo de la Catedral de León se conservan tres tablas que representan la Asunción, San Roque y la imposición de la casulla de San Ildefonso, del s.XVI, procedentes de Corbillos.

Su patrimonio arquitectónico varia en función de cada localidad, se pueden apreciar las construcciones realizadas con canto rodado al igual que las construcciones típicas en barro y tapial.

Es festivo San Cornelio, festividad de Valdefresno, celebrado estos días, así como también son tradicionales las pastoradas en Corbillos de la Sobarriba.