León: la tierra de los hórreos

pacho rodríguez

¿Que hay dentro de un hórreo? Una vez había uno abierto y asomábamos la cabeza buscando el misterio que al final era un lugar vacío. Entonces uno se va dando cuenta de que dentro de los hórreos está la historia de la provincia de León, como la de las limítrofes. Sería exagerado decir que el hórreo está de moda, pero no lo es afirmar que aunque haya tenido periodos de olvido nunca ha desaparecido del todo. En León resisten 300 hórreos, que no es poco. Ahora, el oficialismo hace el resto y dota de protección y valor necesario. El hórreo asturiano, el hórreo gallego, el del norte en general, muy bien, pero es que en León tienen igual de importancia. Y la tenían, pero hacía falta esta puesta en valor pese a que los que controlan las identidades leonesas como si en lugar de todos fueran suyas lleguen a decir que esto ya estaba dicho. El caso es que los hórreos de Valdeón, de Sajambre, el de la propia ciudad, en los Ancares, por el Sil, Laciana, Sil, Babia, Boñar, Riaño, Prioro, Picos de Europa y muchos más corroboran que León es tierra de hórreos. Por eso, lo que ahora depara de manera oficial su protección es más que bienvenido merecido.

El planteamiento general publicado en el BOE dicta que La Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, establece en su artículo 11.2, letra c), que corresponde a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Cultura y Deporte, en colaboración con las Comunidades Autónomas, «la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial mediante la Declaración de Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial» (...)

El interés en declarar «Los hórreos del norte de la Península Ibérica como vehículos y expresión simbólica de identidades y sentimientos de pertenencia» como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial viene justificado por tratarse de un conjunto de construcciones elevadas de tradición popular que, más allá de su materialidad, actúan como depositarios y transmisores de significados culturales y sentimientos de pertenencia. Su dimensión inmaterial se manifiesta en conocimientos y técnicas constructivas de transmisión oral, usos comunitarios, regulaciones consuetudinarias, referencias en la tradición oral, así como en celebraciones y prácticas culturales que los incorporan como elemento identitario. Estos valores simbólicos configuran un capital cultural que contribuye a la cohesión social y al fortalecimiento de las identidades locales y regionales, manteniéndose vivo gracias a la interacción constante entre las comunidades portadoras y el bien, lo que asegura la continuidad y recreación de sus significados en el tiempo.

La Asociación Cultural Amigos de los Hórreos Leoneses (AHL), citada en este expediente, ya señaló en un comunicado que «este reconocimiento supone la primera gran victoria de una larga reivindicación impulsada por colectivos, investigadores, comunidades locales y asociaciones que trabajan para preservar, difundir y proteger este patrimonio único». La asociación se dedica intensamente a la recuperación, catalogación y divulgación de los hórreos de la provincia de León, donde se contabilizan en torno a 320 ejemplares, con especial concentración en la Montaña Oriental, el valle de Valdeón, Laciana y El Bierzo.

«Los hórreos presentes en Galicia, Asturias, León, Cantabria, Navarra y País Vasco trascienden su función material originaria para desempeñar un papel esencial como marcadores culturales y expresiones de identidad colectiva, vinculados a prácticas sociales, saberes transmitidos, memorias compartidas...». Se sabía y ahora lo dice el BOE.