Cara a cara con el oso pardo

Los bosques y montañas de la Cordillera Cantábrica han sido, desde tiempos inmemoriales, territorio del oso pardo. Durante siglos, este animal esquivo ha compartido espacio con pueblos, pastores y caminantes, evitando siempre el contacto directo con los humanos. A diferencia de sus parientes americanos, como el temido grizzly, el oso cantábrico y sus congéneres europeos no son agresivos por naturaleza. De hecho, lo habitual es que, gracias a su fino olfato y a su agudo oído, detecten con antelación la presencia de una persona y se retiren discretamente sin que el excursionista llegue siquiera a advertirlo.

La convivencia, aunque cercana, apenas ha generado incidentes. En los últimos veinticinco años solo se han registrado siete encuentros con contacto físico en la Cordillera Cantábrica y uno en los Pirineos, ninguno de ellos con consecuencias fatales. En todos los casos se trató de situaciones excepcionales, motivadas por la imprudencia o la proximidad excesiva de los humanos. La reacción del oso fue siempre defensiva: un breve ataque para neutralizar lo que interpretó como una amenaza y una huida inmediata. Las personas afectadas sufrieron heridas leves o de cierta gravedad, pero se recuperaron por completo.

Los recientes incidentes registrados con ejemplares en Caboalles de Abajo, donde han llegado a entrar en las cuadras para atacar al ganado, vulve a poner el foco en el comportamiento de este animal, actualmente en expansión, y su relación con la población en los lugares donde comparten territorio.

Conviene, sin embargo, no olvidar que el oso es un animal grande y poderoso, capaz de defenderse si se siente en peligro. Puede reaccionar de manera imprevisible si está herido, si una hembra protege a sus crías, si ha sido hostigado por perros o si alguien lo sorprende en su guarida o junto a una carroña. Y aunque los ataques sean extraordinariamente raros, la expansión de la población osera y el auge del turismo de naturaleza aumentan la probabilidad de encuentros fortuitos. Por eso, conocer cómo comportarse resulta esencial para garantizar la seguridad de todos y la conservación de esta especie.

El consejo más importante es mantener la calma. Si un senderista se topa con un oso a lo lejos, lo recomendable es detenerse y observar la escena con tranquilidad, sin intentar acercarse ni mucho menos perseguirlo para conseguir una fotografía. El animal, tarde o temprano, se marchará por sí mismo. Si el encuentro se produce a corta distancia, conviene hablar en voz baja, evitar movimientos bruscos y retirarse lentamente, dejando siempre una vía de escape al oso. Correr sería un error: podría activar su instinto de persecución. En ocasiones, un oso que se siente acorralado puede realizar lo que se conoce como una «carga disuasoria»: un avance rápido y ruidoso que rara vez se traduce en un ataque. Ante esa situación, lo adecuado es mantenerse firme y esperar a que el animal se detenga y se aleje.

Los encuentros en carretera también son posibles, sobre todo en zonas donde los osos se desplazan entre bosques. Si uno de estos animales aparece delante del vehículo, lo sensato es parar a cierta distancia y dejarle paso, sin intentar seguirlo ni forzarlo a huir. Algo similar ocurre en las acciones de caza: si un oso aparece en una batida, la recomendación es suspender la actividad y comunicarlo a las autoridades medioambientales.

En el improbable caso de un ataque real, la estrategia cambia: hay que tumbarse en el suelo boca abajo, proteger la cabeza y el cuello con los brazos y permanecer inmóvil hasta que el animal se retire. Resistir o intentar luchar sería inútil; lo que busca el oso en esas situaciones es neutralizar la amenaza, no devorar a la persona.

Más allá de la reacción en caso de encuentro, la mejor receta es la prevención. Quien camina por un área de presencia frecuente de oso debería hablar o hacer algo de ruido, de manera que el animal pueda detectar su llegada y marcharse antes de que se produzca un susto. Es fundamental también evitar prácticas irresponsables como dejar cebos o instalar cámaras automáticas sin autorización, ya que estas actividades no solo suponen un riesgo para las personas, sino que pueden alterar el comportamiento del oso y acostumbrarlo a la presencia humana.

Al final, lo que propone la Fundación Oso Pardo es sencillo: caminar con respeto, recordar que estamos en territorio de vida salvaje y asumir que estos encuentros, aunque posibles, forman parte del privilegio de compartir la montaña con una especie única. El riesgo de ataque es ínfimo y las precauciones mínimas, pero el beneficio de conservar al oso pardo como símbolo de naturalidad en la Cordillera Cantábrica y en los Pirineos es inmenso. Quien camine por esos bosques debe hacerlo con los ojos abiertos y la mente serena, consciente de que cada huella en el barro o cada sombra entre los árboles puede recordarnos que el último gran habitante salvaje de nuestra península sigue ahí, vivo y libre.