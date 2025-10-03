Ferecor el Bar: Una década de sabrosa y buena cocina

Octubre siempre irá unido a Ferecor. Un mes en el que hace ya diez años Tato abría las puertas a un proyecto culinario, de bar de barrio como remarca y luce con orgullo, que con el paso de los años ha logrado hacerse un sitio importante entre la notable oferta gastronómica leonesa.

Un bar en el que la vida fluye alrededor de una tapa, una ración, un bocadillo o una hamburguesa. Con un trato cercano para que el placer de degustar su variada propuesta de sabrosa cocina sea pleno.

Gran parte de su éxito radica en ello. Y de que haya alcanzado la decena de años en el calendario. Una efemérides que Ferecor el Bar con Tato a la cabeza no ha querido pasar de largo para agradecer a los clientes toda esa confianza depositada en un proyecto que luce una excelente salud.

‘Diez años a tu lado’ luce en esa celebración que ya ha tenido varios capítulos y que este viernes contará con uno más con el concierto de Nico & Roberto a partir de las 21.00 horas. Y mañana en sesión doble a las 13.30 horas con Maraya Zydeco y a las 19.00 horas con Pinchada de Rober130.

Todo ello iluminado con el ‘Solete’ de la Guía Repsol que Ferecor el Bar luce con orgullo. Porque este establecimiento es algo más que un lugar donde disfrutar de la buena cocina. También de un ambiente en el que la cultura en sus diferentes expresiones tiene un espacio destacado.

Tato lo ha tenido claro desde siempre. La vida de un barrio tiene que ver mucho con la de sus establecimientos. Y Ferecor el Bar es una fuente inagotable de salud.

Desde primera hora de la mañana hasta cuando la noche toma el relevo a los rayos de sol.

BOCADILLO DE MORCILLA

Y en estas fechas entre sus joyas culinarias no puede faltar su propuesta para la 5ª Ruta de la Morcilla San Froilán 2025. Nada menos que con su delicioso bocadillo de morcilla con calabaza, cecina y chorizo de chivo. Elaborado con pan natural ligeramente dorado con huevo y la famosa salsa de la mujer de Pepe. Y dentro nada menos que la morcilla con calabaza, cecina y chorizo de chivo. Para chuparse los dedos y no dejar nada en el plato. Ni una miga.

Ferecor el Bar tiene eso, que cada una de sus delicias culinarias es saboreada al máximo. Degustada y apreciada. Y con Tato como el mejor maestro de ceremonias. ¡Que aproveche!

Dirección: Avenida Padre Isla, 130. León Teléfono: 987 798 779