Cecinas Nieto: Un Óscar para su cecina 'El Abuelo Maragato'

Cecinas Nieto cuenta entre sus vitrinas con todo un ‘Óscar de la alimentación’, el que se otorga anualmente en los premios Great Taste Awards. Y nada menos que con tres estrellas de oro para su exclusiva Cecina de Buey IGP El Abuelo Maragato. Este galardón, otorgado por la Guild of Fine Food del Reino Unido, sitúa a este manjar, elaborado con una materia prima casi testimonial en España, entre los mejores alimentos del mundo.

Los premios Great Taste son un certamen de prestigio internacional donde alimentos de más de 100 países son valorados por un jurado independiente compuesto por más de 500 expertos, incluyendo críticos gastronómicos, chefs, restauradores y periodistas de renombre.

La Cecina de Buey IGP El Abuelo Maragato ha cautivado al jurado, que ha destacado su excepcional calidad y sabor en sus notas de cata, y que ha alabado su aroma, su textura y otras características del producto.

Conchi Nieto, responsable de Exportación de la marca y segunda generación al frente de esta pyme astorgana junto a su hermano José Luis, asegura que «para nosotros este reconocimiento supone un gran orgullo como empresa y como elaboradores de un alimento artesano saber que la cecina de buey es valorada fuera de nuestras fronteras como un alimento excepcional».

Para lograr la riqueza de matices de esta cecina, los hermanos Nieto aplican un riguroso proceso artesanal. La selección de la materia prima ya que «solo se seleccionan aquellos bueyes que, por sus cualidades de carne y peso (animales de edades superiores a 7 años, de más de 700 kg.), son aptos para elaborar este manjar. La carne tiene un proceso de curación de al menos dos años, por ello desarrolla unas cualidades diferenciadas. Este preciado alimento solo lleva sal, humo y el lento transcurrir del tiempo». Respecto al sabor distintivo de la cecina de buey frente a la de vaca, añade que «se trata de un sabor más fuerte y característico, con personalidad, lo que lo convierte en un alimento único y excepcional».

Dirección: Carretera. Madrid-Coruña Km 329 y Km 328,5. 24714 Pradorrey. Astorga (León) Teléfonos: 987 618 605 y 691 234 456 Web: info@cecinasnieto.com y pedidos@cecinasnieto.com