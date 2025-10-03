Agenda de León: toda la programación hasta el 9 de octubre

VIERNES 3

MÚSICA

La Térmica Cultural. Rodrigo Martínez Dúo/Bura. Una mirada creativa a la música de tradición. Bajo la dirección de Rodrigo Martínez convergen en esta propuesta dos músicos de caracteres muy diferentes con el objetivo de elaborar un repertorio basado en piezas de la tradición oral leonesa desde una óptica más contemporánea. A las 20.30 horas.

Gran Café León. Concierto Carlos Balacera & Los Cañones Recortados a las 21.30 horas. Concierto de The Flying Rebollos a las 23.00 horas. Entrada anticpada 12 euros, en taquilla 18 euros.

Proyecto Península. Concierto de Blanca Paloma en la plaza Mayor de León. A las 22.00 horas. Cantante, escenógrafa y diseñadora de vestuario, la artista encarna una fusión de lírica sensorial y teatralidad visual. Representó a España en Eurovisión en 2023 con «Eaea», una pieza que rendía homenaje al flamenco y le otorgó presencia internacional.

TEATRO

Bergidum. «Por voluntad propia». Intérpretes: Celia Nadal y Javier Manzanera. Dirección: Luis Felpeto. A las 20.30 horas. En una especie de limbo dos personajes, conscientes de su condición, se debaten entre el amor y el miedo para dejar de ser «lo escrito» y convertirse en personas por voluntad propia. En este viaje los autores les someterán en la misma medida en la que ellos se sienten sometidos, con la esperanza de que los propios personajes les muestren el camino hacia el gobierno de sí mismos.

La Bañeza. El Perfume del Tiempo. Buenos Aires 2010. Héctor Kessler, un médico militar jubilado, vive su retiro elaborando perfumes caseros como afición. Sus dos hijos, ya independientes, le visitan frecuentemente con la intención de sacarle de su encierro. Paralelamente aparece Sofía Timmerman, una mujer perteneciente a las llamadas «abuelas de Plaza de Mayo», que inician una nueva campaña para localizar a los niños robados durante la dictadura militar del General Videla, a finales de los años 70. Ambas historias se entrelazan y llegan a converger, cambiando drásticamente la vida de sus protagonistas. Teatro Municipal de La Bañeza. A las 20.30 horas. Entradas a 15 y 20 euros.

LITERATURA

Ciclo Literariamente. Sala Región del Instituto Leonés de Cultura. «El paisaje leonés como metáfora de la memoria y el duelo». Con el escritor José María Merino y el psiquiatra Juanjo Jambrina. A las 19.00 horas.

Julio Llamazares. Presentación de su libro «El viaje de mi padre». El autor estará acompañado por Pilar Reyes (directora de literatura de Penguin Random House) y Carolina Reoyo (editora senior de Alfaguara). A las 19.30 horas, en Espacio Factor (San Feliz de Torío).

Palabra. Festival Internacional de las Letras y las Artes. León. La Palabra Declamada. 18.30. horas. Palacio del Conde Luna. Con Jean Portante y Antonio Colinas. La Palabra Narrada. Historias y Viajes. Salón de Actos del Ayuntamiento de León. Calle Alfonso V. A las 20.00 horas. Con Pilar Fraile y Fernando Navarro.

Presentación libro. «Dentro también hace frío», de Susana Sierra Álvarez. Biblioteca Municipal de Astorga. A las 20.00 horas.

SÁBADO 4

MÚSICA

Sala Río Selmo. Aritmetrie es una palabra inventada que fusiona la matemática de las emociones con la música. Al proyecto, ideado por el italiano Daniele La Torre (mandolina, charango, bouzuki, guitarra), se ha unido el guitarra José Miguel de la Fuente y el acordeonista segoviano Cuco Pérez para presentar el encuentro entre tradiciones musicales diversas, fusionando armoniosamente elementos de música étnica, folk y clásica. A las 20.00 horas.

Sala Eutherpe. Concierto de Piano Solo: Salvatore Vaccarella (Italia). A las 19.30 horas.

Homenaje a Extremoduro. El evento contará con la actuación de Gato Ventura, quien rendirá tributo a la música de Extremoduro. La apertura de puertas será a las 21.30, y el concierto comenzará a las 22.00. Las entradas anticipadas, a 12 euros, mientras que en taquilla el precio es de 16 euros.

Proyecto Península. Concierto de El Nido, a partir de las 23.00 horas. El cuarteto de folk rock presentará su nuevo disco «La Constancia».

ARTES ESCÉNICAS

Teatro San Francisco. Miguel Assal. Salvar Vidas. El Agente de Emergencias más viral (más de 13 millones de seguidores) protagoniza un espectáculo en el que enseña a resolver las principales situaciones de emergencia, desmonta mitos, da consejos y claves útiles para que cualquier ciudadano pueda literalmente salvar vidas. A las 12.00 horas.

LITERATURA

Palabra. Festival Internacional de las Letras y las Artes. León. La Primera Palabra. 12.00 horas. Palacio del Conde Luna. Encuentro de Literatura Infantil con Ledicia Costas. A las 19.00 horas. Auditorio Ciudad de León. Entrega del XXIII Premio Leteo a Ko Un.

DOMINGO 5

MÚSICA

Sala Black Bourbon. Concierto. Corazones Eléctricos enfila la última tanda de conciertos en su gira de presentación de su tercer disco «De amor y rabia». A las 21.30 horas.

Sala Eutherpe. Concierto de Piano Solo: Andrea Bauleo (Italia). A las 19.30 horas.

Proyecto Península. A las 20.30 horas Fetén Fetén, un dúo burgalés formado por Jorge Arribas y Diego Galaz. Y a las 22.00 horas María José Llergo.

LITERATURA

Palabra. Festival Internacional de las Letras y las Artes. León. La Palabra Esperanzada. 12.00 horas. Palacio del Conde Luna. Conferencia «El hacha de mano de la poesía» de Ko Un con ensayo y libro inédito de poesía en España. La Palabra Comprometida/La Palabra en Duda. 13.00 horas. Salón de Actos del Ayuntamiento de León. Calle Alfonso V. Con Sofía Castañón y Alberto Rodríguez Torices.

LUNES 6

FORMACIÓN

Geopolítica para curiosos. Centro Cultural Infanta Cristina. Aula de La Bañeza Uned. A lo largo de 12 sesiones breves, los participantes explorarán como el poder, el territorio, la cultura y los recursos configuran el mapa político del mundo. Hasta el 9 de octubre.

MÚSICA

Proyecto Península. Xoel López, figura clave del indie español, que actuará a las 20.30 horas en la plaza Mayor de León.

MARTES 7

CINE

Teatro San Francisco. Viaje a la Luna en color y otros cortos de Méliés. A las 20.00 horas.

CIRCO

Encuentro Anual de Circo en Red. León. 10.00 horas: Juegos colaborativos para arrancar el día. La Pequeña Nave. 10.30 horas: Presentación con café. La Pequeña Nave. 11.00 horas: Asamblea de Representantes (acto cerrado). La Pequeña Nave. 12.30 horas: Pausa. Paseo a la Universidad de León. 13.00 horas: Presentación MECE (Marco Estratégico de Circo Estatal). Universidad de León–Albéitar. 14.30 horas: Comida (inscripción previa). Universidad de León. 16.00 horas: Inauguración oficial. Universidad de León. 16.30 horas: La cultura como derecho humano fundamental. Universidad de León. 18.00 horas: Presentación de proyectos de Castilla y León. Universidad de León. 20.00 horas: Viaje en autobús a Ponferrada.

MIÉRCOLES 8

CIRCO

Encuentro Anual de Circo en Red. Ponferrada. 10.00 horas: Juegos colaborativos para arrancar el día. La Nave Otramano 10.30 horas: Presentación con café. La Nave Otramano. 11.00 horas: Propiedad intelectual en el circo, claves sobre derechos de autor y gestión. La Térmica Cultural. 12.30 horas: La dramaturgia en el circo, reflexiones sobre escritura y puesta en escena. La Térmica Cultural. 16.00 horas: Taller de trabajo de mesa para compartir herramientas de creación. La Térmica Cultural. 18.00 horas. Presentación de proyectos de Castilla y León. La Térmica Cultural. 20.00 horas: Festival Sin Red: Claudette, de Maleta Company & Cie. Sala Río Selmo.

MARIONETAS

Sala Río Selmo de Ponferrada. Claudette, de Maleta Company & Cie. Balancetoi. Historia de una anciana indignada por su soledad a punto de cumplir 90 años. Es la historia de un nieto juguetón y una abuela tierna, soñadora y un poco cascarrabias que, cansada de estar sola y sentada todo el día, harta de comer sopa día tras día, quiere sentirse viva de nuevo. Espectáculo de marionetas y malabares creado en colaboración por estas dos compañías residentes en Bélgica. Homenaje a la vejez, a nuestras abuelas, a esas arrugas llenas de experiencia. Dirección, interpretación y autoría: Sara Martínez Lázaro y Alex Allison. A las 20.00 horas.

TEATRO

Auditorio Ciudad de León. Talycual: «Música para Hitler». Autores: Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio. Dirección: Juan Carlos Rubio. Intérpretes: Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Cristóbal Suárez y Marta Velilla. Momento histórico de la visita de unos soldados nazis a Villa Colette, residencia de Casals durante su estancia en Prades (Francia), con la petición de que el maestro actuara ante el Führer. El conflicto interior del personaje de Johann, un violoncelista en la vida civil convertido en soldado por el reclutamiento bélico que se debate entre la admiración más absoluta hacia su ídolo el maestro Casals y su deber militar como soldado. A las 20.30 horas. Precio: 18 euros. También el día 9 de octubre.

CURSO

Centro Cultural Infanta Cristina. Aula de La Bañeza Uned. Miradas Cruzadas: el Arte en el Cine. Este curso explora las profundas conexiones entre el arte y el cine, sus mutuas influencias, y cómo el cine, a su vez, ha creado nuevas formas de sensibilidad estética.

JUEVES 9

ARTES ESCÉNICAS

Teatro Bergidum. Mar o cómo sobrevivir a un tsunami, de Rebe al Rebés, Javier Prieto y Ana Donoso. A las 20.00 horas. Una casi tragicomedia inspirada en el duelo vivido por la pérdida de un padre o una madre durante la infancia. Un acto de rebeldía frente al tabú que rodea la muerte y también un acto de resiliencia. Dirección y dramaturgia: Ana Donoso Mora. Creadores e intérpretes: Rebeca Pérez y Javier Prieto.

MÚSICA

Sala Black Bourbon. Jam Session. A las 22.00 horas. Entrada gratuita (Consumición mínima obligatoria).