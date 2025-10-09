Los pueblos de León donde puedes teletrabajar con ayudas de la Junta: menos estrés, más tranquilidad (y hasta 2.000 €)

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Trabajar desde casa ya no es un privilegio exclusivo de ciudades y grandes núcleos urbanos. En León empieza a abrirse una vía real para quienes quieren escapar del ruido, la congestión y el coste de vida alto. La Junta de Castilla y León ha activado subvenciones para familias que trasladen su residencia habitual a municipios rurales y reconoce expresamente el teletrabajo como actividad válida. Aquellos que se animen podrían recibir 1.000 € si no tienen hijos, o 2.000 € si hay menores bajo su cuidado.

Los pueblos leoneses más atractivos para teletrabajar

En León, los destinos más atractivos para quienes quieren teletrabajar sin aislarse son los pueblos que combinan entorno natural, buena conexión por carretera y precios de vivienda asequibles. En la montaña oriental, localidades como Riaño, Olleros de Sabero o Crémenes ofrecen naturaleza salvaje, tranquilidad y cada vez más opciones de conexión por satélite o 4G. En La Bañeza y su comarca abundan viviendas asequibles y servicios básicos, y su ubicación (a menos de una hora de la capital) permite moverse con facilidad.

En El Bierzo, pueblos como Cacabelos, Toreno o Camponaraya combinan vida rural con cercanía a Ponferrada y buena red de fibra en expansión. Más al norte, en la comarca de Laciana, Villablino está recuperando población gracias a su entorno natural, su cercanía con Asturias y su creciente interés para familias que buscan calidad de vida y trabajo remoto. También destacan pequeñas localidades como Valencia de Don Juan, con servicios, colegios y fibra óptica, o Sahagún, en la vega del Cea, donde el Camino de Santiago convive con nuevas familias que llegan atraídas por los precios bajos y la vida tranquila.

Cómo funcionan las ayudas

La medida forma parte del plan autonómico para frenar la despoblación y está gestionada por la Gerencia de Servicios Sociales. Según la resolución publicada el 14 de abril en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), las solicitudes pueden presentarse hasta dos meses después del empadronamiento, y la familia deberá mantener su residencia en el municipio al menos dos años desde la concesión.

El empadronamiento debe realizarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, siempre en municipios con población inferior a 20.000 habitantes. Quedan excluidos de esta ayuda algunos núcleos, como Ponferrada, a pesar de estar en León, porque superan el límite de población permitido.

Para acogerse a la ayuda, es necesario que al menos uno de los miembros de la unidad familiar desarrolle una actividad laboral en Castilla y León, ya sea como trabajador por cuenta propia o ajena, y la convocatoria considera teletrabajo como modalidad admisible, siempre que se pueda acreditar esa relación laboral.

Esta es ya la cuarta edición de la convocatoria, dotada con un presupuesto de un millón de euros. Desde su puesta en marcha, se han concedido ayudas por un total de 84.000 euros, beneficiando a medio centenar de familias que procedían de otras comunidades. De esas familias, 37 tenían hijos, por lo que optaron a la cuantía máxima de 2.000 € y se trasladaron a municipios como Astorga.

Qué tener en cuenta para que funcione

Para que la mudanza funcione, es importante asegurarse de tener una buena conexión a Internet, algo cada vez más fácil incluso en zonas rurales. En muchos pueblos de León, donde aún no llega la fibra, los vecinos se conectan mediante routers 4G o servicios por satélite, que ofrecen velocidad suficiente para teletrabajar. Con un poco de planificación, hoy casi cualquier rincón puede ser oficina.

Para que la experiencia de teletrabajar desde el medio rural sea cómoda, conviene informarse de los servicios disponibles en la zona, desde transporte hasta atención sanitaria o comercios básicos.