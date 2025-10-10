Uno de los puntos más fotografiables de León está en esta ruta casi secreta con vistas infinitas y un banco que ya es viral

El banco "Buscando el Norte", en la Peña Salona (Boñar), se ha convertido en uno de los rincones más fotografiados de la montaña leonesa@senderistasinpista

Publicado por Patricia de la Torre

Basta una búsqueda rápida en redes sociales para encontrar varias imágenes del mismo lugar: un banco de madera, la frase "Buscando el Norte" grabada en su respaldo y un paisaje de fondo que parece sacado de una postal. Está en la cima de Peña Salona, en Boñar (León), y forma parte de la 'Ruta de los 4 puntos cardinales', una caminata circular que empieza a llamar la atención precisamente por ese punto concreto, uno de los más fotografiados y reconocibles de la montaña leonesa.

Un banco sencillo que se ha convertido en icono

El Ayuntamiento de Boñar diseñó esta ruta con un objetivo claro: permitir a los visitantes contemplar el entorno desde sus cuatro orientaciones geográficas. En cada punto cardinal se colocó un banco con vistas panorámicas, pero el del norte se ha convertido en el más buscado. Su mensaje grabado y la amplitud del paisaje que se abre frente a él explican su impacto visual.

Desde allí se divisan el Pico Cueto, el valle del río Porma y la localidad de Cerecedo. Lo que podría haber sido una instalación simbólica más, ha acabado consolidándose como un punto de interés espontáneo al que muchos llegan para hacerse la misma foto que ya han visto circular en Instagram o TikTok.

Datos prácticos de la ruta

El recorrido completo es circular, con salida en el Soto de Boñar, donde hay una zona de aparcamiento habilitada. La duración aproximada es de 3,5 horas, con un desnivel acumulado de 273 metros y una altitud máxima en la Peña Salona de 1.246 metros.

Durante el trayecto se atraviesan zonas de pino, encina y brezo, así como puntos de interés como la fuente del Arbolín, la "Calda 2" y los restos de una antigua central eléctrica. El sendero es apto para personas con una condición física media, aunque el tramo final hasta la cima requiere algo más de esfuerzo.