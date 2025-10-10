Ricos de Precosan: El sabor del mejor precocinado

Precosan abre de nuevo sus puertas. Lo hace con más fuerza que nunca para dar continuidad a un proyecto que tuvo que parar desde el 1 de abril de 2024. Las llamas obligaron a sus propietarios José María y María Jesús Santos a reconstruir un sueño que iniciaron sus padres allá por la década de los 80 del siglo pasado. Y lo han hecho con fuerza, la que confiera una marca como Ricos de Precosan que con los precocinados como bandera y los callos como estandarte vuelve a ocupar un lugar destacado dentro del sector de la alimentación.

Muchos lo estaban ya esperando. Tiendas especializadas, carnicerías, restaurante y por extensión todo el sector de la hostelería y supermercados vuelven a contar con un producto de calidad elaborado con la mejor materia prima y con el toque profesional y de experiencia que Precosan es capaz de dar.

Para el periodo de otoño-invierno, sin duda el que confiere un mayor atractivo para sus productos en cuanto a demanda, esta empresa familiar ubicada en el polígono industrial de los Avezales en Otero de las Dueñas ya ha puesto en marcha su cadena de producción. Lo hace con la misma ilusión con la que empezó tiempo atrás y también con el objetivo no solo de recuperar ese espacio importante que se había ganado dentro del sector de la alimentación, también el de poder mejorarlo.

Con ánimos renovados y un producto estrella como los callos con ese sabor y prestancia que recoge cada envase. Callos, oreja... Con el sello de Ricos de Precosan en un mercado que no solo abarca la provincia, también el resto de Castilla y León así como plazas tan importantes dentro del ámbito nacional como Madrid, Barcelona o la vecina comunidad gallega.

Con la misma calidad que antes de que las llamas destruyeran la fábrica. Ahora renovada e incluso más amplia para ofrecer un producto en el que la materia prima y su proceso de elaboración son excelentes. Para comprobarlo nada mejor que acercarse a alguno de los espacios de venta para adquirir el producto o saborearlo. Y es que el precocinado tiene un nombre propio y de referencia con Precosan. Un camino que reinicia Precosan agradeciendo el apoyo de la Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Carroceda, Iberaval, Caja Rural, CaixaBank y Bankinter por abrirles las puertas a la reconstrucción de un proyecto con presente y futuro.

Dirección: Polígono Industrial Los Avezales, parcela 9. Otero de las Dueñas Teléfono: 987 283 626 Web: www.precosan.es