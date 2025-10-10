Boñar luce la feria más histórica

Era Boñar, 11 de agosto de 1855. Publicaba el Boletín de la Provincia: «El Señor Gobernador de la provincia de León se ha servido aprobar el establecimiento de una feria, anual en los días 11 y 12 de Octubre, día de Nuestra Señora del Pilar, acordada por el Ayuntamiento en bien de sus administrados y de toda la comarca. La topografía de Boñar, la salubridad y benignidad de su clima, la buena calidad de sus pastos, y el goce de ciertas comodidades debidas a su buen caserío y surtido de la población, como lo acredita su creciente mercado semanal, proporcionan en grande escala la venta de ganados caballar, mular, vacuno, de cerda y de pelo, que en aquella estación concurrirán con facilidad, no solo del país, y de Valdeburón, donde mejoradas sus calidades de algunos años a esta parte por el esmero de los criadores son de grande estima sus antiguas y acreditadas razas, sino de la inmediata Provincia de Oviedo en que tanto abundan. Se anuncia para conocimiento de los ganaderos y tratantes». Ese anuncio particular del Ayuntamiento de Boñar lo firma Inocencio Mateo y salvadas las distancias, y los siglos, Boñar conserva esa esencia en forma de fiestas y con la intención de recuperarla en toda su extensión. Es otoño y en Boñar todo es de color. Desde hoy y hasta el 13 de octubre tienen lugar las Fiestas del Pilar.

Este recuerdo en presente de la feria de Boñar se traduce en un presente que mantiene su pujanza aunque haya evolucionado a acontecimiento festivo. Pero uno de los objetivos del Ayuntamiento de Boñar está dirigido a recuperar esa seña de identidad que se manifiesta en ser municipio referencia de la montaña en cuanto a ganado, y que como cuentan las crónicas fue referencia y polo de atracción de profesionales del sector que acudían a la cita desde toda España y desde Europa.

En 2025 estas fiestas en torno a la celebración del Pilar son en Boñar un acontecimiento multitudinario, donde el éxito radica en el poder de atracción de un municipio que se vive con intensidad durante todo el año. Historia, patrimonio y paisaje se dan la mano para convertirse en un obligatorio de este fin de semana y ya desde hoy.

Las fiestas del Pilar en Boñar comienzan hoy viernes a las 19.00 horas con la presentación de la novela La lectora a cargo de su autora Macu García, en la Oficina de Turismo (Plaza del Negrillón, 17). A las 23.30 horas arranca la Pormaverbena 25. Será un gran evento festivo con la espectacular Orquesta Panorama City, en el parking Fábrica de Talcos). La organización de las fiestas advierte de que todos los días la apertura de puertas del recinto será a las 21 horas.

Para mañana Sábado la propuesta es deportiva con el Trail Pico Cueto, a las 9.00 horas, una carrera de 16 km con un desnivel positivo de 1.700 m. Todo el dinero recaudado será destinado íntegramente a los municipios afectados por los incendios. A las 10.30 horas tendrá lugar la 5º prueba II copa León Marcha Nórdica 9K.Dj Ricky Galende & Renovation Experience protagonizarán desde las 00.00 horas la segunda jornada de Pormaverbena. (parking fábrica de talcos).

El 12 de octubre, Día de la Hispanidad, desde las 10.00 horas tendrá lugar el tradicional mercadillo popular. A las 12.30 horas habrá una misa en honor a la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil. A las 17.00 horas, se celebrará el tradicional corro de lucha leonesa en el Pabellón de Valles. A las 21.30 horas, la gran quema de fuegos artificiales en el campo de fútbol Abel Díez (en El Soto) volverá a ofrecer su luminoso espectáculo. Todo, para dar paso a las 23.00 horas con el cierre por todo lo alto de Pormaverbena 2025 con la Orquesta Cañón. (parking fábrica de talcos). Antes, de 16.00 a 20.00 horas, la Liga provincial de Bolo por equipos se desarrollará en el Pabellón Multifuncional Isidro Martínez.