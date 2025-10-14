La mejor casa rural de España está en León, en un pueblo junto al río Porma (y esto es lo que la hace tan especial)

La fachada principal de La Herrera conserva el aire sobrio de las antiguas casas de adobe, ahora reinterpretada como un hogar rural moderno y acogedor.Casa Rural 'La Herrera'

Una pequeña localidad leonesa, hasta ahora casi desconocida fuera del mapa rural, ha pasado a liderar el turismo de interior en España. En Villafruela del Condado, municipio de Vegas del Condado, a solo 20 kilómetros de León capital y junto al río Porma, se encuentra Casa Rural 'La Herrera', reconocida como la mejor casa rural del país en los Premios Nacionales de Turismo Rural Asetur 2025.

La esencia rural convertida en experiencia exclusiva

No nació como proyecto turístico, sino como hogar. En enero de 1949, el abuelo Sergio, herrero de Villafruela, y su esposa Virginia (conocida como 'La Herrera') iniciaban su vida en esta misma casa. La fragua, el horno de carbón, el fuelle y el sonido del martillo marcaban el ritmo del día a día, mientras el abuelo diseñaba herramientas únicas que se hicieron famosas entre los agricultores de la zona.

Más tarde, la abuela convirtió una estancia en tienda de ultramarinos. Vendía desde clavos y tornillos hasta dulces y pan recién horneado. Hoy, ese espacio (que entonces era punto de encuentro y tertulia vecinal) se ha transformado en una luminosa sala de juegos para niños, sin perder la esencia de lo que fue.

La rehabilitación ha respetado la estructura original de adobe, integrando una arquitectura sostenible, moderna y confortable que responde al turista contemporáneo sin renunciar al alma rural. El resultado es una vivienda que combina historia y diseño con una coherencia emocional difícil de replicar.

El alojamiento se alquila siempre en exclusividad para un solo grupo, con capacidad para 12 personas. Cuenta con cinco habitaciones dobles (dos de ellas con sofá cama), todas con baño propio y una de ellas adaptada para personas con movilidad reducida.

La cocina-comedor, equipada y funcional, está pensada para compartir y disfrutar. La biblioteca, con cómodos sillones y vistas al exterior, es un refugio para leer o simplemente descansar. Pero el corazón de la casa está en el jardín con piscina climatizada de agua salada, operativa todo el año gracias a un sistema de aerotermia y acompañada de un porche con barbacoa para disfrutar al aire libre.

Un pueblo leonés a orillas del río Porma

Villafruela del Condado es uno de esos lugares que no necesitan promoción para ser especiales. A orillas del río Porma, rodeado de colinas, campos de maíz y senderos naturales, el pueblo ofrece un escenario ideal para quienes buscan desconectar del ruido urbano y reconectar con lo esencial.

Aquí no hay masificaciones ni rutas saturadas. Hay silencio, pesca tradicional, paseos en bici, aire puro y vecinos que aún saludan al pasar.

Desde 'La Herrera', los viajeros pueden visitar pueblos cercanos como Cerezales del Condado (famoso por acoger el Belén más grande de la provincia) o Boñar, disfrutar de actividades al aire libre o, simplemente, dejarse llevar por la calma del jardín y la hospitalidad del entorno.

Lo que destacan quienes han pasado por La Herrera

Lo más valorado por quienes ya han disfrutado de esta casa rural es el entorno natural del río Porma, la calma absoluta del pueblo, la comodidad de sus instalaciones y el respeto por la tradición en cada rincón del espacio. El hecho de alquilarse de forma exclusiva permite desconectar sin renunciar al confort, algo que las familias y grupos de amigos destacan.

Este reconocimiento no solo corona a 'La Herrera', sino que visibiliza el potencial del turismo rural leonés cuando se apuesta por proyectos bien diseñados, con sentido local y visión sostenible.