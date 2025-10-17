Sariegos, con alma verde y cultural

Sariegos, municipio leonés a un paso de la capital, se erige como un destino que armoniza la tranquilidad rural con una intensa vida cultural y deportiva. Sus cuatro localidades — Carbajal de la Legua, Sariegos (pueblo), Azadinos y Pobladura del Bernesga — han encontrado en sus espacios naturales y sus dotaciones modernas la fórmula para atraer tanto a visitantes como para mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

Uno de los mayores atractivos del municipio es su compromiso con la recuperación y puesta en valor de su patrimonio natural. Sariegos ha diseñado cuatro rutas de senderismo circulares, una por cada pueblo, que invitan a explorar sus paisajes de robles, encinas, praderas y la rica avifauna que los habita.

Entre estas, destaca la Ruta de las Fuentes en Sariegos pueblo, un recorrido de más de 11 kilómetros que serpentea entre valles, manantiales y fuentes, ofreciendo magníficas vistas del valle del Bernesga y la capital leonesa. Es un paseo accesible, apto para toda la familia, que combina la belleza de los caminos rurales con el frescor del agua.

Auditorio Café Quijano, en Azadinos.Jesus F. Salvadores

O la Ruta de Los Miradores, que transcurre por los montes de Carbajal en un recorrido de 9 kilómetros, con un marcado carácter cultural porque comparte recorrido con parte del Camino de San Salvador. Pasar cerca de las ruinas del poblado de Valle, llega a los restos del Monasterio de Santo Tirso y regresa atravesando el paraje de Las Janas.

Más allá de sus sendas, el municipio esconde una joya histórica vinculada al agua: la Ruta de los Molinos. El río Bernesga y sus arroyos aledaños atesoran vestigios de antiguos ingenios hidráulicos. El imponente molino Pisón —también conocido como molino de Marceliano— en Carbajal de la Legua, con sus 36 metros de fachada, y sus dos plantas marca el inicio de un camino bucólico que se adentra en el pasado preindustrial de la zona, enhebrando hasta siete molinos a lo largo del recorrido.

Una invitación a detenerse y escuchar el rumor del agua que antaño movía la vida local. Allí se molía el cereal de la zona, sobre todo centeno y trigo. Marceliano iba con un carro y un caballo por los pueblos para recoger los sacos, los llevaba a moler y los devolvía a los dueños. Pisón marca el primer punto de esta curiosa ruta natural entre Sariegos y Cuadros. La vegetación parece querer guardar los fantasmas del pasado de algunos de ellos y hurtarlos a la curiosidad del turista, pero caminando se llegan a ver. El Ayuntamiento de Sariegos, que contribuyó a salvar la histórica presa del Bernesga que atraviesa el molino, aprovechará ahora el viejo tramo de baches y curvas que servían hace dos décadas para enlazar el pueblo con la carretera de Caboalles como senda y parque. Incluye ciclovía, bancos, luces y zona de esparcimiento.

Potencia las rutas verdes desde sus pueblosDL

De modo, que con este colofón todo Carbajal de la Legua se podrá recorrer tranquilamente a pie o en bicicleta junto al río desde su entrada por León hasta su salida. Ese tramo de carretera quedó olvidado cuando se mejoró la incorporación a la CL-623 desde el puente primitivo de Carbajal.

La apuesta por los espacios verdes se complementa con un decidido impulso al deporte. Sariegos promueve el ejercicio físico como motor de convivencia y bienestar. Las rutas de senderismo y BTT se han convertido en el escenario natural para deportistas y familias. Además, el municipio cuenta con instalaciones deportivas como el Pabellón de Deportes en Sariegos pueblo, punto de partida de algunas de las sendas, que facilitan la práctica de diversas disciplinas a lo largo de todo el año, fomentando un estilo de vida activo entre sus habitantes.

Ofrece rincones con encantomarciano pérez

Si el pulmón de Sariegos es su naturaleza, su corazón late con fuerza en el Auditorio Café Quijano en Azadinos. Este moderno espacio se ha convertido en una de las referencias culturales de la provincia gracias a su incorporación a la Red de Teatros de CyL, el auditorio ofrece una programación estable y de calidad que abarca teatro, música, danza y artes escénicas.

El teatro, en particular, vive un momento álgido con eventos como el Festival Antonio Llanos Aller, que rinde homenaje al ilustre botánico y sacerdote local. Este festival da cabida a compañías leonesas, tanto amateur como profesionales, demostrando la apuesta municipal por la promoción de la cultura local y la dinamización de su vida social, convirtiendo a Azadinos en un punto de encuentro para los amantes de las artes escénicas. El edificio alberga, además, la pujante escuela de música. Sariegos se presenta, por tanto, como un municipio con una identidad fuerte y equilibrada: un refugio natural que invita a la aventura y un núcleo vibrante que promueve activamente el deporte y la cultura, ofreciendo a sus vecinos y visitantes una calidad de vida completa y enriquecedora.