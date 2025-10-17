El arte de la fe en Oteros del Rey

Detalle de la armadura mudéjar de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Valdesaz de los Oteros.JESÚS F. SALVADORES

El cielo y la tierra se tocan en Oteros del Rey. Lo divino y lo humano moldean este espacio que tuvo su esplendor en la Edad Media, como atestigua el patrimonio sacro que conservan muchas de sus iglesias y el renacimiento de los viñedos al amparo de los nuevos tiempos vitivinícolas.

Son las estrellas de los Oteros que potencia el programa de restauración en los templos en el municipio de Pajares de los Oteros. El gran valor artístico de una iglesia como la de Valdesaz de los Oteros, reconocida como BIC (Bien de Interés Cultural), donde se puede contemplar un cielo excepcional policromado en madera es otro acicate para mostrar estas joyas locales al público.

Las visitas guiadas a las iglesias de Valdesaz de los Oteros y Pajares de los Oteros culminan este sábado el exitoso programa de divulgación del patrimonio sacro local promovido por el Ayuntamiento de Pajares y que desarrolla la restauradora Anabel Martínez.

A las 12.00 horas está fijada la cita en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Valdesaz de los Oteros, una obra datada en el siglo XVI, iniciada por por Juan de Badajoz el Mozo y finalizada por Juan Ribero Rada a la muerte de aquel, acaecida en 1555. Un «marcado devaneo» entre las construcciones tradicionales de la época y la influencia renacentista caracteriza a este templo compuesto por dos cuerpos de diferentes materiales y estilos.

La cabecera de la iglesia es de ladrillo, de planta cuadrada y su alzado sobresale sobre la cubierta de las naves. La sacristía y el actual archivo son un añadido posterior que desentona con el conjunto en materiales y traza.

Una espadaña de ladrillo, obra posterior y muy rústica, se alza sobre el una de las tres naves que componen el segundo cuerpo. Un arco de medio punto en la fachada oeste da acceso al templo que tiene reservada su gran sorpresa y su gran obra en el interior.

Las armaduras de madera policromada que cubren sus naves son el tesoro de la iglesia de Valdesaz. Es impresionante el artesonado de la nave ochavada, con limas mohamares que apoyan sobre triángulos con listones a Smodo de pechinas horizontales.

Un cielo imaginado por los artesanos y tallado sobre la superficie enriquecida con oro y colores, que en los aliceres diseñan niños y grutescos.

La iglesia de San Vicente de Pajares de los Oteros se fundó en 1760 por Don Juan Díaz de Castro y su esposa María Nicolás Cabañas, abuelos del futuro Marqués de Castrojanillos.

Originalmente, ele templo fue fundado como ermita de la Virgen de Oteruelo y tuvo uso particular, hasta que en 1851 se empezó a oficiar misa para todos los fieles, apunta Anabel Martínez.

La imponente espadaña, que se ensoñera bajo el cielo real de los Oteros, es el elemento más destacado del templo. En el interior se disfruta de la contemplación de los restos de su techumbre de yesería policromada, de estilo barroco.

La reina de esta iglesia es la talla de la Virgen de Oteruelo, de gran calidad y belleza, atribuida a Salvador Carmona y que constituye parte del legado de los marqueses de Castrojanillos cuyo palacio se conserva en la plaza de Pajares de los Oteros.

El retablo mayor es otra obra muy destacada que enlaza con los tiempos fundacionales de la iglesia de San Vicente. Fue construido por José Vélez de Margotedo y Mateo del Solar. Cuando fuetrasladado desde el antiguo templo se adaptó a la igllesia que se conserva.

El programa de visitas al arte de la fe en Oteros del Rey concluye este sábado, aunque hay disposición para realizarla puntualmente para grupos que lo soliciten (690 81 22 41 y oterosdelrey@gmail.com).

Actualmente, se encuentra en restauración el retablo de la iglesia de Velilla de los Oteros, cuya visita se quiere incorporar a este programa en un futuro y que puede extenderse a más pueblos.

El viaje al medievo a través del nombre de Oteros del Rey y el patrimonio heredado en estas dos iglesias singulares se enriquece con el periplo por este paisaje que forman las terrazas del Esla con los montículos que ondean en su horizonte.

La visita es un proyecto de Anabel Martínez, vecina de Pajares de los Oteros y profesional de la restauración, cuyo amor a la tierra engrandece su riqueza.