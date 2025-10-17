La Dehesa de A! Cuchillo: El mejor corte de Agustín Risueño

La Dehesa de A! Cuchillo abría sus puertas al público el 1 de octubre y apunta a convertirse en poco tiempo en todo un referente gastronómico de León de la mano de un número uno del sector, Agustín Risueño.RAMIRO

Todo lo que toca Agustín Risueño es sinónimo de éxito. Materia prima de calidad, excelente servicio y ese toque al corte de un auténtico número uno son parte de los ingredientes que condimenta a la perfección en cada uno de sus proyectos gastronómicos. El último, La Dehesa de A! Cuchillo que el pasado 1 de octubre abría sus puertas en la calle Sierra Pambley 5 de León.

Este nuevo espacio no pretende ser para Agustín Risueño una extensión de otros proyectos que con el sello de este referente gastronómico especialista en el corte a cuchillo vieron la luz tiempo atrás y que se han consolidado por su calidad. La Dehesa de A! Cuchillo pretende ser un lugar donde el disfrute sea pleno a través de una amplia gama de productos que van desde los embutidos ibéricos al queso curado pasando por otros productos gourmet. Eso sí, con el jamón ibérico cortado a cuchillo con la maestría de Agustín Risueño como su estandarte.

Este proyecto es además un guiño a la materia prima, a esos lugares donde tiene su origen esa carne de la que salen los jamones, cecinas, chorizo... Esa materia prima, la mejor posible, tiene lugar en este establecimiento que ya en sus primeros pasos ha mostrado la esencia de lo que pretende mostrar Agustín Risueño y ofrecer a todo aquel que busque degustar y saborear la esencia de un producto de calidad.

Ubicada en el casco histórico de León, La Dehesa de A! Cuchillo cuenta también con excelentes vinos con denominación de origen para que la experiencia sea la óptima. La propuesta incluye como otro de sus ejes la posibilidad de que el cliente que acude a adquirir cualquiera de las joyas con el sello de A! Cuchillo pueda también disfrutarlo en el mismo establecimiento.

Abierto de jueves a lunes cualquier momento es bueno para acercarse a este establecimiento y probar alguno de sus productos, de degustarlos y saborearlos al máximo. Merece la pena. El gusto está asegurado de la mano de todo un número uno de la gastronomía: Agustín Risueño.

Dirección: Calle Sierra Pambley 5, León

