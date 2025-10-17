Restaurante El Soportal: Sabors de la buena cocina

El Soportal se ha ganado a pulso con su buen hacer la fama que se ha ganado a nivel gastronómico. También la fidelidad de clientes que han degustado y saboreado sus delicias gastronómicas. En Veguellina de Órbigo es todo un referente de la buena cocina. También fuera de la localidad.

Porque cada plato que sale de sus fogones representa el buen hacer de un restaurante capitaneado por Emilio Díez que desde la carne al pescado pasando por cada uno de sus platos lleva consigo la esencia de una forma de hacer cocina tradicional, pero con el excelente toque particular que imprime El Soportal.

Bacalao al ajoarriero.

Una de esas joyas culinarias la representa el sabroso lechazo. Para chuparse los dedos. Al igual que las mollejas de lechazo a la plancha con caramelo de prieto picudo. Con ganadería propia la materia prima no puede ser mejor. Y además de cercanía.

El tentáculo de pulso a la parrilla es también otra propuesta suculenta sin olvidarse del bacalao al ajoarriero.

Los postres caseros son otras delicias para poner la guinda a una buena mesa, bien sea para comer o cenar. Tampoco falta la posibilidad del picoteo por la tarde. El Soportal abre de jueves a domingo desde las 12.00 horas.

Salteado de pulpo y gambas con parmentier de patata.

La cecina tampoco puede faltar entre sus numerosas propuestas culinarias. Ni las hamburguesas o los bocatas

Menú del día, de fin de semana y platos a la carta abren así un amplio abanico de posibilidades en un establecimiento hostelero que cuenta además con un amplio comedor y una terraza.

Abrir sus puertas y entrar es sinónimo de que el paladar y el estómago van a disfrutar.

Dirección: Plaza España, 12. Veguellina de Órbigo (León) Teléfono: 987 374 630