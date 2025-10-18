La ciudad más pequeña de España está a menos de 3 horas de León y parece sacada de un cuento

El castillo de los Duques de Frías corona la ciudad más pequeña de España, cuyas casas se despliegan en ladera, entre historia y paisajeGetty Images

Que una ciudad española cuente con menos de 300 habitantes no es habitual, pero existe. Se llama Frías, está en la provincia de Burgos (Castilla y León) y conserva con orgullo el título de ciudad más pequeña de España. Su silueta medieval, colgada sobre una roca, parece sacada de un cuento. Aunque diminuta, no está aislada: desde León se llega en menos de tres horas por carretera, lo que la convierte en una escapada perfecta para quienes buscan historia, paisaje y autenticidad.

Frías: ¿cómo se convirtió en ciudad?

Frías no siempre fue tan reconocida, pero sí tuvo un papel protagonista en la historia. Se documenta desde el siglo IX como punto clave en las rutas que conectaban la meseta castellana con la cornisa cantábrica. Su posición sobre el valle del Ebro le otorgaba una importancia defensiva y estratégica incuestionable.

El título de ciudad le fue concedido por Juan II de Castilla el 12 de mayo de 1435 y, a diferencia de otras muchas poblaciones, jamás se le revocó. Así, con apenas 267 habitantes actuales y una extensión de 29,37 km², Frías sigue siendo oficialmente una ciudad, aunque su escala real sea más propia de un pueblo.

Y sin embargo, eso es justamente lo que la hace única: un núcleo pequeño, pero cargado de legado, que ha sabido preservar su identidad sin quedar atrapado en la postal.

¿Por qué vale la pena visitarla?

Visitar Frías es adentrarse en un decorado histórico que sigue vivo. Su casco urbano se despliega sobre un peñasco coronado por el Castillo de los Duques de Frías, uno de los grandes atractivos de la ciudad. Desde lo alto, las vistas al valle del Tobalina son imponentes.

La visita continúa con la iglesia de San Vicente Mártir, de origen románico y fuerte carácter defensivo. Desde allí, puedes descender hasta el majestuoso puente medieval fortificado sobre el río Ebro, uno de los mejor conservados del norte peninsular, con su torre central y tajamares apuntados.

Pero quizá lo más icónico sean las casas colgadas que trepan la roca como si desafiaran las leyes físicas. Están hechas de piedra y entramado de madera, y forman un perfil urbano que ha aparecido en miles de postales, aunque en persona resulta aún más sorprendente.

Pasear por sus callejuelas estrechas, asomarte a sus miradores o conversar con sus vecinos convierte la experiencia en algo más íntimo y profundo. Aquí, el turismo no es masivo, y eso permite disfrutar con calma de un patrimonio que no se ha convertido en parque temático.