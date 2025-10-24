Restaurante El Palacete: El palacio de la buena cocina

El restaurante El Palacete, de la mano de David Martínez, gerente y jefe de cocina, se ha convertido por méritos propios en un referente de la buena y sabrosa cocina. Tradición, calidad y estilo propio son sus credenciales.ÁNGELOPEZ

En sus fogones se elaboran auténticas delicias gastronómicas. De la mano de David Martínez la tradición, el buen gusto y su toque personal se convierten en la quintaesencia culinaria que día a día deleita paladar y estómago. Es El Palacete en Carbajal de la Legua.

Su amplia carta de platos, el menú semanal, el del fin de semana y también menús adaptados a los gustos para abrir de par en par las puertas a todos los potenciales comensales. Comidas de empresa, grupos, comuniones de cara al próximo año 2026 y de cualquier ocasión que se precie tienen cabida en este establecimiento. Y con la Navidad cada vez más cerca también para disfrutar de esas fechas dando deleite al paladar y el estómago. Con dos comedores, uno para 70 personas y otro para 30, las posibilidades de disfrutar de una buena velada son inmensas.

ÁNGELOPEZ

De martes a jueves con el menú diario con variedad de posibilidades. También los viernes con el cocido (sabroso y reparador para estas fechas de frío) y los fines sábados y domingo de fin de semana.

Tampoco falta en su deliciosa oferta culinaria el menú chuletón para un mínimo de dos personas o el menú especial de carnes a la parrilla.

ÁNGELOPEZ

Platos tradicionales y de cuchara son sus señas de identidad y parte de ese atractivo de El Palacete que hace que su propuesta gastronómica tenga cada vez más admiradores. Como los de los postres caseros como la leche frita que la abuela María le enseñó a David. O el arroz con leche. Precisamente un poco de esa sabrosa cocina la aprendió David de su abuela.

Pescados y mariscos con langostinos procedentes de San Lucas de Barrameda o las coquinas de Huelva tampoco pueden faltar, todo regado con una amplia carta de vinos con Denominación de Origen.

ÁNGELOPEZ

Su horario es de 10.00 a 17.00 horas de martes a viernes y de 11.00 a 17.00 horas los fines de semana.

Para cenas, solo por encargo y con un mínimo de diez comensales. Y todo con un amplio aparcamiento para poder aparcar y entrar a degustar la mejor cocina en el restaurante El Palacete. No existe excusa para no hacerlo.

Dirección: Avenida de León, 274. Carbajal de la Legua (León) Teléfonos: 987 343 995 y 649 855 260