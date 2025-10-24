Confitería Santa Cecilia: el sabor más dulce por Todos los Santos

Cualquier día es bueno para endulzar la vida. En la Confitería Santa Cecilia tienen muchas razones para hacerlo posible. Manjares deliciosos que en estas fechas, con el otoño marcando el paso y la festividad de Todos los Santos a la vuelta de la esquina invitan a probar y saborear los ricos buñuelos de crema que tanto en presencia como luego en el paladar tienen una exquisita presencia de la mano de unos artesanos del dulce que generación tras generación, En León y en Benavides de Órbigo, convierten cada elaboración en algo tan suculento como delicioso.

Y ahí están los buñuelos, por los Santos. Pero también otras joyas del dulce que salen de su obrador como los panellets (empiñonados). De pistacho, café, frambuesa, chocolate o yema. Da igual el ingrediente. Todos tienen ese toque tan especial que los hace inigualables.

Los huesos de santo son también parte de ese atractivo tan dulce para estas fechas. Son estacionales porque su presencia se circunscribe a este periodo del año, por los Santos, y hasta unas pocas fechas después.

Son esencias de ese buen hacer de Santa Cecilia, una confitería que convierte cada dulce en una experiencia deliciosa. Empezando por sus cremas. Y es que ese elemento tan esencial en cada tarta o pastel es cuidado hasta el más mínimo detalle en su obrador para elevar a una dimensión excelsa cada bocado. Y siguiendo por el hojaldre, también con un toque propio que tantos elogios despierta.

Elaboraciones diarias durante todo el año como las tartas, el brazo de gitano, las pastas o los pasteles así como las de temporada, entre ellas y para Todos los Santos, los buñuelos de crema, su amplia variedad de panellets (empiñonados) y los huesos de santo. Para chuparse los dedos.