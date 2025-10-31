Panadería Flecha 1957: El dulce sabor de la tradición

Cualquier época del año es adecuada para saborear cada una de las elaboraciones con el inconfundible sello de calidad de la panadería Flecha 1957. Casi siete décadas de historia, sabrosa y dulce, lo avalan. Por eso cada producto que sale de su obrador es sinónimo de éxito. Los clientes lo avalan. Empezando por el pan y continuando con otras delicias.

En estas fechas no pueden faltar los deliciosos buñuelos de crema o los huesos de santo. Desde hace años son, coincidiendo con la celebración de Todos los Santos, la mejor propuesta posible para endulzar el paladar.

Masa de primera calidad, elaboración artesana y la mano de un número uno de la panadería y repostería son sus principales ingredientes. También los de los cada vez más demandados panettones. Un producto italiano elaborado con masa tipo brioche esponjosa y fermentada que ha llegado para quedarse. Y de qué mejor manera que con el toque de Panadería Flecha 1957. Típico de Navidad ha ido ganándose también presencia en semanas e incuso meses anteriores. Tradicional o de chocolate, los dos son iguales de suculentos y sabrosos para darse un homenaje al paladar. Para no resistirse a probarlos... y repetir.

En los cuatro establecimientos de Flecha 1957 y también por encargo para que nadie se quede sin degustar estas dulces joyas.

Y todo con la garantía que desde que abriera sus puertas ofrece esta panadería que tiene en la actualidad a todo un premiado a nivel internacional como Daniel Flecha como garante de una tradición en la que la calidad y el buen hacer son dos importantes cartas de presentación.

Harinas de la mejor calidad, largas fermentaciones y utilización de masa madre son parte de los secretos de una oferta que junto a esas delicias de temporada como son los buñuelos, huesos de santo y panettones, incluye a sus populares y ricas barras y hogazas. También con otros productos, sanos y saludables. Empezando por una de las joyas de la corona, la tarta de queso.

Las empanadas de pan y hojaldre, la variedad de pastas de té y caseras, las galletas y bizcochos manteniendo la receta familiar o la bollería elaborada con mantequilla 100% tradicional, al igual que sus piezas especiales de viennoserie también tienen origen en su obrador.

Al igual que otros deliciosos productos de temporada.

Dirección: C/ Santos Ovejero, C/ Señor de Bembibre, C/ Fuero y El Corte Inglés Tlfs: 987808211, 987009600 y 987873344