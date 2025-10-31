La Bañeza sabe a alubias

Tradición, sabor, salud,... Todos comparten plato con la alubia en La Bañeza. Lo hacen en unas Jornadas Gastronómicas que en su segunda edición abren de par en par las puertas a la buena gastronomía del 1 al 30 de noviembre. Con esta legumbre, una de las joyas del campo bañezano y de sus comarcas, que además de sabor es fuente de riqueza.

El Ayuntamiento, con el apoyo de la IGP Alubia de La Bañeza-León y la colaboración de Caja Rural y Diputación de León repite propuesta en una segunda entrega que cambia de fecha de abril a noviembre y que pretende consolidarse en el tiempo como ua parada obligada para disfrutar de un buen plato, sabroso con la alubia como gran protagonista. A la bañezana o cualquiera que sea su presentación. Porque esta legumbre cuyo cultivo que llegaba a la comarca bañezana allá por el año 1760 se presta a cualquier acompañamiento. Y con la llegada del otoño se convierte también en un importante reconstituyente para abrigar el estómago contra el frío.

En sus cuatro variedades (canela, riñón, plancheta y pinta) y con 18 establecimientos participantes (restaurante Moja el Gallo, Infanta Mercedes, el hotel Hacienda, el hotel Bedunia, el restaurante San Cristóbal, el restaurante La Penúltima, el bar Estherman, el restaurante Las Cubas, el bar Antopi, el bar Industrial, el restaurante Sofía, el Museo del Barro, la cafetería Noche y Día y The Family Play Café en La Bañeza; la bodega El Capricho y el restaurante Casa Aniceto en Jiménez de Jamuz, el restaurante Galicia en Toral de Fondo y el restaurante La Alborada en León), las Jornadas Gastronómicas de la Alubia en La Bañeza son también una ocasión para recordar sabores al pasado, sin olvidarse de los del presente. También para disfrutar alrededor de una mesa de la compañía de amigos o familia con un plato exquisito con ello de calidad y también de localización.

La Bañeza sabe a alubia, uno de los muchos y deliciosos sabores de una ciudad que es también fuente de vida, de buena gastronomía, de turismo, cultura... y mucho más. En esta ocasión es la alubia su protagonista.

Fechas: Del 1 al 30 de noviembre Participan: 18 restaurantes y bares de La Bañeza, Jiménez de Jamúz, Toral de Fondo y León